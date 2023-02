Azacitidina: a cosa serve, effetti collaterali, come agisce?

Che cos'è l'Azacitidina e caratteristiche generali L'azacitidina è un principio attivo chemioterapico antitumorale appartenente al gruppo degli agenti antimetaboliti. Somministrata per via parenterale, l'azacitidina è contenuta in diversi medicinali il cui impiego è riservato all'ambito ospedaliero per il trattamento di alcuni tipi di leucemie e delle sindromi mielodisplastiche. Esiste anche un farmaco per uso orale a base di azacitidina che viene usato come terapia di mantenimento in pazienti con leucemia mieloide acuta in remissione. Esempi di medicinali contenenti Azacitidina Azacitidina Accord®

Azacitidina Betapharm®

Azacitidina Mylan®

Azacitidina Sandoz®

Azacitidina Tillomed®

Azacitidina Zentiva®

Onureg®

Vidaza® Shutterstock Azacitidina - Struttura chimica

A cosa serve l'Azacitidina? Indicazioni terapeutiche dell'Azacitidina: quando si usa? L' azacitidina per via parenterale è indicata nei pazienti adulti che non sono in grado di ricevere cellule staminali per il trattamento di: Sindromi mielodisplastiche ad alto rischio;

Leucemia mielomonocitica cronica;

Leucemia mieloide acuta. L' azacitidina per uso orale , invece, come già accennato, è indicata nei pazienti affetti da leucemia mieloide acuta per tenere sotto controllo la malattia (remissione, quando la malattia è meno grave o non attiva).

Interazioni Interazioni farmacologiche fra l'Azacitidina e altri farmaci Poiché potrebbero esservi potenziali interazioni farmacologiche con altri farmaci o prodotti, prima di iniziare la terapia con azacitidina, è necessario informare il medico se si stanno assumendo, sono stati recentemente assunti, o si potrebbero assumere, farmaci o prodotti di qualsiasi tipo, inclusi i farmaci senz'obbligo di prescrizione medica (SOP), i farmaci da banco (OTC), i prodotti erboristici e fitoterapici, gli integratori alimentari, i prodotti omeopatici, ecc.

Sovradosaggio da Azacitidina In caso di sovradosaggio da azacitidina è necessario informarne subito il medico. Il paziente verrà sottoposto a monitoraggio e tenuto sotto controllo. Poiché non esistono antidoti specifici, il trattamento sarà di supporto e sintomatico.

Come agisce l'Azacitidina? Azacitidina meccanismo d'azione: come funziona? L'azacitidina è un agente antimetabolita che, in quanto tale, espleta la sua azione terapeutica interferendo con la sintesi di DNA ed RNA. Oltre a ciò, si ritiene che l'azacitidina agisca anche a alterando l'espressione genica cellulare, in modo da ostacolare la crescita delle cellule tumorali.

Dose, modo d'uso, durata del trattamento Come si somministra l'Azacitidina? L' azacitidina per uso parenterale è disponibile in forma di polvere per soluzione iniettabile che, dopo opportuna ricostituzione, verrà somministrata da un medico o da un infermiere per via sottocutanea. La dose di azacitidina da somministrare verrà stabilita dal medico in funzione delle condizioni di salute generali del paziente, così come in funzione della sua altezza e del suo peso corporeo. La somministrazione verrà effettuata in cicli di trattamento che, solitamente sono così composti: 1 settimana di somministrazione giornaliera + un periodo di pausa di 3 settimane. Ogni ciclo, pertanto, ha una durata di 4 settimane . L' azacitidina per uso orale , invece, è disponibile in forma di compresse da assumere per bocca con un bicchiere d'acqua, ogni giorno ala stessa ora per tutto il periodo indicato dal medico. Le compresse possono essere assunte con il cibo, oppure tra un pasto e l'altro. In caso di vomito dopo aver preso una compressa, NON assumermene un'altra lo stesso giorno , ma attendere il giorno seguente e prenderla all'ora programmata . NOTA BENE Se la polvere di una compressa tocca la pelle, lavare immediatamente e accuratamente la pelle con acqua e sapone. Se la polvere entra negli occhi, nel naso o nella bocca, risciacquare bene l'area interessata con acqua. Solitamente, l'azacitidina per via orale viene somministrata in cicli di 28 giorni così composti: 14 giorni in cui assumere il farmaco ogni giorno + 14 giorni di sospensione. Se lo ritiene necessario, il medico può modificare il periodo di trattamento allungandolo oltre i 14 giorni oppure diminuendolo a soli sette giorni, così come può modificare la dose somministrata o interrompere temporaneamente la terapia. Quanto dura la cura con Azacitidina? La durata della terapia con azacitidina può variare in funzione di diversi fattori, fra cui la risposta del paziente al trattamento stesso. Per quel che riguarda il trattamento con azacitidina per via parenterale, in genere, vengono somministrati almeno sei cicli di trattamento. In qualsiasi caso, sarà il medico, caso per caso, a stabilire quanti cicli sarà necessario completare. Anche per quel che riguarda la terapia con azacitidina per uso orale il medico fornirà indicazioni a ciascun paziente sulla durata del trattamento.

Uso in gravidanza e allattamento L'Azacitidina può essere usata durante la gestazione e nelle madri che allattano al seno? Poiché l'azacitidina potrebbe causare danni al feto o al bambino, il suo impiego deve essere evitato dalle donne in gravidanza e dalle madri che allattano al seno. Le donne in età fertile sottoposte a terapia con azacitidina per via parenterale, così come gli uomini, devono adottare adeguati metodi contraccettivi per tutta la durata del trattamento e per almeno tre mesi dal termine dello stresso . Le donne in età fertile sottoposte a terapia con azacitidina per uso orale, invece, devono utilizzare idonei metodi contraccettivi per tutta la durata del trattamento e per almeno sei mesi dal termine dello stesso . Discorso analogo per gli uomini che, tuttavia, dovranno adottare efficaci metodi contraccettivi - oltre che durante il trattamento - per almeno tre mesi dopo la fine dello stesso . Il medico fornirà indicazioni su quale metodo contraccettivo è meglio impiegare.