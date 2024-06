Autoemotrasfusione con ozono: cos’è e quando si usa?

L'autoemotrasfusione con ozono è nota anche come autoemoterapia con sangue ozonizzato, ossigeno-ozono terapia o autotrasfusione di sangue con ozono . In base ai volumi utilizzati, si distinguono grande e piccola autoemotrasfusione .

L'autoemotrasfusione con ozono è utilizzata per trattare una varietà di malattie e complicanze, tra cui malattie autoimmuni , infezioni e problemi circolatori , da sola o in combinazione con terapie convenzionali.

L' autoemotrasfusione con ozono è una pratica medica che prevede il prelievo di sangue per via endovenosa , il quale viene addizionato di ozono prima di essere reinfuso nel paziente.

Come funziona

L'ozono (O3):

È un allotropo dell'ossigeno composto da tre atomi di ossigeno;

È un componente naturale dell'atmosfera prodotta dai fulmini o dall'irradiazione ultravioletta;

Si decompone rapidamente e spontaneamente in O2 e in un singolo atomo di ossigeno (O).

Il gas ozono viene utilizzato in medicina tramite applicazione topica, ma viene anche somministrato direttamente per via endovenosa, intrarticolare o tramite autoemoterapia.

I suoi effetti includono la generazione di specie reattive dell'ossigeno (ad esempio, radicali superossido o idrossile, ossigeno singoletto), nonché radicali liberi, che inducono entrambi stress ossidativo.

Cosa succede con l’autoemotrasfusione con ozono?

Nella procedura di autoemotrasfusione, una piccola quantità di sangue venoso del paziente (gli intervalli approssimativi per un prelievo sicuro del sangue vanno da 1,2 ml/kg a 1,3 ml/kg, solitamente 50-100 ml) viene raccolta in un contenitore resistente all'ozono.

La miscela di ossigeno/ozono viene fatta gorgogliare nel sangue, miscelata delicatamente e reinfusa nella vena del paziente. Pertanto, l'ozono non entra nella circolazione sanguigna.

I suoi effetti sono mediati dalla formazione di messaggeri secondari e dall'induzione di un'ulteriore risposta adattativa da parte dell'organismo in un rapporto dose-risposta. Attraverso questo meccanismo d'azione indiretto, l'ozono stimola meccanismi adattativi che possono indurre modulazioni nell'organismo influenzando il sistema immunitario, il flusso sanguigno e l'ossigenazione, nonché lo stress ossidativo.

Autoemotrasfusione con ozono: meccanismo d’azione

L'ozono dimostra forti proprietà ossidanti e l'autoemotrasfusione sfrutta le sue seguenti caratteristiche: