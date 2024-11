Aura: cos’è? Quando e perché si manifesta con il mal di testa?

L'aura visiva è un fenomeno comune e generalmente intenso nell' EMICRANIA . Tuttavia, simili disturbi della visione sono stati descritti anche in associazione ad altri tipi di cefalea primaria, come la CEFALEA TENSIVA e la CEFALEA A GRAPPOLO .

Nonostante le cause all'origine dell'aura non siano ancora del tutto chiare, molti fattori possono scatenare o aggravare l'aura, come, ad esempio: stress , squilibri ormonali, odori e rumori forti, sbalzi climatici, attività fisiche troppo intense, cattiva postura e scarsa qualità del sonno .

Le cause dell'aura non sono ancora del tutto chiare, ma pare che nella fisiopatologia siano implicati

Sintomi e complicanze

Quali sono le caratteristiche dell’aura?

Le aure sono disturbi neurologici transitori molto vari, che possono influenzare la visione, l'equilibrio, la coordinazione muscolare, le sensazioni o la parola.

Più comunemente, l'aura è caratterizzata da sintomi visivi, quali:

A volte, possono comparire anche sintomi di altra natura, come:

Repulsione per il cibo, nausea e/o vomito;

Formicolii, sensazione di intorpidimento e riduzione della sensibilità di un arto o di metà del corpo (tipicamente, le parestesie iniziano in una mano, si diffondono al braccio e possono coinvolgere l'emivolto omolaterale);

Ipersensibilità o fastidio per odori (osmofobia) e rumori (fonofobia);

Impaccio nei movimenti di un'estremità;

Disturbi del linguaggio di tipo afasico (da intendersi come difficoltà di esprimersi ed articolare le parole);

Vertigini;

Cambiamenti di umore.

Meno frequenti sono le alterazione dello stato di coscienza (confusione, atassia, mancanza di equilibrio o disorientamento) per la disfunzione transitoria del tronco encefalico.

Quanto dura l’aura?

Le manifestazioni dell'aura durano da alcuni minuti ad un'ora e, in alcuni casi, possono persistere dopo l'inizio del mal di testa. Altre volte, invece, l'aura può verificarsi senza mal di testa o precede una sintomatologia dolorosa lieve.

Aura: quale relazione con l’emicrania?

Shutterstock

Il mal di testa che si manifesta in associazione all'aura è generalmente di tipo emicranico e compare entro un'ora circa dalla risoluzione dei sintomi prodromici, ma, talvolta, può essere contemporaneo (cioè l'aura può persistere anche dopo l'inizio del mal di testa vero e proprio).

L'emicrania è una cefalea primaria (il mal di testa non è, quindi, provocato da altre patologie), nonché una delle forme più comuni. In media, questa forma di mal di testa colpisce circa il 12% delle persone adulte (18% donne vs 6% uomini); l'aura precede gli attacchi in circa un terzo dei casi.

L'emicrania è spesso avvertita come un dolore pulsante e continuo, d'intensità moderata o grave. Durante un attacco emicranico, l'area in cui è localizzato il mal di testa può cambiare posizione ed aumentare progressivamente d'intensità. L'esordio coinvolge, di solito, la parte del capo anteriore o laterale, sopra l'occhio; in un secondo momento, il mal di testa evolve in un dolore sordo e la sensazione di pulsazione può divenire bilaterale o diffondersi alla regione di fronte e tempie.

L'emicrania con aura si manifesta con attacchi ricorrenti, che si presentano con una frequenza molto variabile: da pochi episodi in un anno a 2-3 crisi alla settimana. L'attacco può durare alcune ore o, nei casi più gravi, qualche giorno (in genere, durano da 4 a 72 ore). Il dolore tende a peggiorare durante l'attività e, spesso, i pazienti riferiscono difficoltà di concentrazione nel corso delle crisi. Ne consegue che la maggior parte delle persone preferisce stare sdraiata in una stanza buia e silenziosa durante gli attacchi.

Aura tipica o senza emicrania

Dal punto di vista clinico, si riconoscono diverse varianti di emicrania con aura (forma classica, ad esordio acuto, con aura prolungata, senza cefalea ecc.).

Nell'aura isolata (o senza cefalea), ad esempio, i sintomi prodromici possono presentarsi senza poi essere seguiti dalla crisi di mal di testa. Le forme più rare di emicrania con aura sono caratterizzate da sintomi neurologici particolari, come la perdita di forza fino alla paralisi di una parte del corpo (emicrania emiplegica) o da altri disturbi dell'equilibrio e della coscienza (emicrania basilare).