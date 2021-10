La connessione tra aure epilettiche e memoria trova spiegazione nel fatto che le convulsioni sono spesso prodotte nel lobo temporale e tipicamente coinvolgono l' ippocampo , un'area del cervello importante per l'elaborazione della memoria. L'ippocampo è anche strettamente connesso con l' amigdala , che misura e immagazzina le emozioni che sono importanti per la sopravvivenza.

Non tutte le persone con epilessia sperimentano l'aura epilettica; l'esperienza è soggettiva e può comportare, a seconda di quale parte del cervello è coinvolta , la percezione di una musica, un ricordo, un senso di morte imminente, un odore o un sapore, una nausea crescente o un'intensa sensazione di déjà vu. Ad esempio, se l'aura coinvolge l' area visiva , il paziente può percepire luci lampeggianti o colori vorticosi; se interessa il lobo temporale , invece, può sperimentare una forzatura del pensiero o evocare alla memoria ricordi casuali, che un individuo non può controllare.

Cos’è l’Aura Epilettica

Con aura epilettica, s'intende un fenomeno sensoriale o motorio che coincide con lo stadio iniziale di una crisi convulsiva. In effetti, l'aura epilettica è una crisi focale semplice che non si associa, cioè, ad una perdita di coscienza, nonostante possa compromettere temporaneamente la memoria dell'evento.

Cosa Significa Crisi Epilettica Focale Le crisi focali (o crisi parziali) sono crisi epilettiche che hanno origine in un solo emisfero cerebrale. Queste crisi si dividono in due macrocategorie: semplici (non causano una perdita di coscienza) o complesse (compromette lo stato di coscienza o, comunque, il paziente appare confuso).

Le persone riferiscono l'aura epilettica come un sintomo che sperimentano prima di andare incontro a un attacco completo, quasi come se fosse un avvertimento alla crisi vera e propria. Tuttavia, un'aura non è affatto un precursore di una crisi, ma è piuttosto da interpretare come un piccolo attacco epilettico e, come tale, potrebbe essere identificato con l'elettroencefalogramma (EEG).

Le aure epilettiche coinvolgono una parte più piccola del cervello e generalmente non comportano perdita di consapevolezza o coscienza.