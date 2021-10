Introduzione Nella maggior parte dei casi, il sovrappeso dipende da una iperalimentazione, o comunque da una dieta scorretta, e da uno stile di vita sedentario. Tuttavia, può capitare di accumulare chili anche se non ci si abbuffa e non si passa gran parte del proprio tempo seduti e fermi. Esistono, infatti, molti altri fattori che possono avere un'influenza in questo senso, alcuni dei quali poco conosciuti, se non addirittura sconosciuti. Ecco quali sono le cause nascoste dell'aumento di peso.

La mancanza di sonno La mancanza di sonno può agire sull'aumento di peso in due modi: innanzitutto, se si sta svegli fino a tardi, aumentano le probabilità di fare spuntini a tarda notte, il che si traduce in un accrescimento dell'introito calorico totale. Inoltre, quando il corpo viene privato del sonno, subentrano delle alterazioni nei livelli ormonali, che portano a un'esacerbazione della fame e che fanno anche sentire meno sazi dopo aver mangiato.

Lo stress Fra le cause nascoste dell'aumento di peso c'è anche lo stress. Occorre sapere, infatti, che quando i ritmi di vita diventano troppo intensi, il corpo entra in modalità sopravvivenza: viene così secreto il cortisolo, "l'ormone dello stress", che provoca un aumento dell'appetito. Inoltre, nei periodi intensi può crescere la tentazione di sfogarsi su cibi ad alto contenuto calorico.

L’ipotiroidismo In caso di ipotiroidismo, la tiroide (la ghiandola a forma di farfalla situata nella parte anteriore del collo) non produce abbastanza ormoni tiroidei: la persona, di conseguenza, probabilmente si sentirà stanca, debole, infreddolita e forse starà anche ingrassando. Senza ormoni tiroidei, infatti, il metabolismo rallenta, rendendo più probabile l'aumento di peso. Anche una tiroide che funziona al limite inferiore del range normale potrebbe causare un aumento di peso. Le cure farmacologiche per l'ipotiroidismo potrebbero aiutare a stabilizzare il peso.

L’uso di determinati farmaci Un effetto collaterale di alcuni antidepressivi è proprio l'aumento di peso. Chi pensa che i farmaci che sta assumendo stiano favorendo il sovrappeso dovrebbero parlarne con il proprio medico, senza mai interrompere o cambiare la cura da solo. Occorre anche considerare che alcune persone sperimentano un aumento di peso dopo aver iniziato il trattamento farmacologico semplicemente perché si sentono meglio e dunque hanno un migliore appetito. Inoltre, la depressione stessa può causare cambiamenti di peso. Anche i farmaci steroidei antinfiammatori, come il prednisone, possono causare un aumento di peso, a causa della ritenzione di liquidi e dell'aumento dell'appetito da essi favoriti. Alcune persone possono anche vedere un cambiamento temporaneo nel punto in cui il loro corpo trattiene il grasso durante l'assunzione di steroidi (viso, pancia e parte posteriore del collo sono le zone che tendono a ingrossarsi maggiormente). Anche in questo caso, prima di interrompere la cura è fondamentale parlarne con il medico. Diversi altri farmaci sono collegati all'aumento di peso, fra cui gli antipsicotici (usati per trattare disturbi come la schizofrenia e il disturbo bipolare) e i medicinali usati per trattare l'emicrania, le convulsioni, l'ipertensione e il diabete. In questi casi, collaborare con il proprio medico per trovare un farmaco che tratti i sintomi e riduca gli effetti collaterali.

La sindrome dell’ovaio policistico La sindrome dell'ovaio policistico o PCOS è un problema ormonale comune nelle donne in età fertile, che si caratterizza per la comparsa di molte piccole cisti sulle ovaie e per la presenza di squilibri ormonali che influiscono sul ciclo mestruale. Le donne con questa condizione sono resistenti all'insulina, l'ormone che controlla la glicemia, ossia il livello di zuccheri nel sangue: ecco perché possono essere soggette a un aumento di peso. Fra l'altro, il peso tende ad accumularsi intorno alla pancia, mettendo queste donne a maggior rischio di malattie cardiache.

L’addio al fumo Smettere di fumare è una delle cose migliori che si possano fare per la propria salute. Quando si smette, si potrebbe aumentare di peso, ma in misura minore di quanto si pensa comunemente. In media, le persone che smettono di fumare accumulano meno di 4 chilogrammi. Dopo alcune settimane ci si sentirà meno affamati, il che renderà più facile perdere l'eventuale peso guadagnato.

La mancanza di luce solare Fra le cause nascoste dell'aumento di peso c'è poi il buio. L'esposizione alla luce solare, infatti, è fondamentale per la produzione di serotonina, la sostanza che regola, fra gli altri, l'umore, l'appetito, il piacere e il sonno. Se la persona tende a stare molte ore in ambienti chiusi o a dormire di giorno, l'organismo può produrre una quantità insufficiente di serotonina. Il risultato è che compare un aumento dell'appetito, in particolare della voglia di carboidrati.

Il riscaldamento e il condizionatore L'eccesso di peso potrebbe essere favorito perfino dall'uso eccessivo di condizionatori e riscaldamento. Sia le basse temperature, specie se di qualche grado sotto lo zero, sia quelle troppo alte, soprattutto quando superano i 39 gradi all'ombra, costringono l'organismo ad attivare meccanismi di difesa: in pratica, in queste condizioni, il corpo deve bruciare molte calorie in più per regolare la propria temperatura interna e mantenerla sempre intorno ai 37 gradi. Se, invece, esso si trova a una temperatura già ottimale, si "riposa", consumando meno calorie. Ecco perché i condizionatori e gli impianti di riscaldamento in un certo senso sono nemici della linea.