Come aumentare il colesterolo buono (HDL)?

A cosa serve HDL: quali sono le funzioni? Il colesterolo HDL è la frazione che si associa alle lipoproteine ad alta densità (High Density Lipoprotein). Cosa sono le Lipoproteine Le lipoproteine sono strutture molecolari che potrebbero essere paragonate a "navicelle" cariche di colesterolo ed altri grassi. Queste particelle sono costituite da un nucleo interno di lipidi, avvolto da un guscio di proteine. Per raggiungere i vari tessuti, il colesterolo viene racchiuso nelle lipoproteine. La funzione delle lipoproteine ad alta densità consiste nel raccogliere il colesterolo in eccesso presente nel circolo sanguigno e di riportarlo al fegato, affinché venga eliminato. In pratica, le lipoproteine ad alta densità ripuliscono il sangue dal grasso non utilizzato, limitandone l'accumulo sulla parete dei vasi e riducendo il rischio per il cuore e le arterie; per questo motivo, le HDL vengono chiamate COLESTEROLO "BUONO". Se dalle analisi del sangue risultano alti valori di questo parametro è un buon segno, poiché il colesterolo HDL svolge un RUOLO PROTETTIVO nei confronti di problematiche importanti, come: Aterosclerosi ;

; Ictus ;

; Infarto.

Perché si misura A cosa serve misurare il colesterolo HDL nel sangue? I livelli di colesterolo HDL nel sangue vengono misurati per valutare il rischio di sviluppare una patologia cardiovascolare. Diversi studi scientifici hanno individuato, infatti, un collegamento tra specifici valori "soglia" di questo parametro e la probabilità di manifestare aterosclerosi e/o malattie dell'apparato circolatorio, tra cui ictus e infarto. Adatto a questo scopo è soprattutto il rapporto tra colesterolo totale e HDL, che permette di considerare la quantità del colesterolo "buono", rispetto al colesterolo totale presente nel sangue. L'esame permette anche il monitoraggio del paziente in corso di terapia ipocolesterolizzante e/o di particolari regimi dietetici.

Valori normali Quali sono i valori di riferimento per il colesterolo HDL? Il colesterolo HDL ha un valore ideale uguale o maggiore di 50 mg/dl di sangue: più ce n'è in circolo, più la probabilità di sviluppare disturbi circolatori si riduce. Per valutare il rischio di eventi cardiovascolari che una persona corre, è necessario considerare anche il rapporto tra il valore del colesterolo totale e quello dell'HDL. Il numero che si ottiene dovrebbe essere inferiore a 5 per l'uomo ed a 4,5 per la donna. Colesterolo HDL: valori di riferimento < 50 mg/dl

Troppo basso

50 – 59 mg/dl

Buono

≥ 60 mg/dl

Ottimo

Come si misura il colesterolo HDL? Cosa prevede l'esame del colesterolo HDL? Per misurare il livello di colesterolo totale e di colesterolo HDL e LDL, nonché il rapporto colesterolo totale/HDL, è sufficiente sottoporsi ad un semplice esame del sangue.