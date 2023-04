Attività fisica per migliorare il colesterolo: Quale scegliere? Quanto ci vuole?

Tuttavia, questo fenomeno non dovrebbe in alcun modo preoccupare, perché porterebbe ugualmente a una diminuzione del rischio cardiovascolare , dato dal rapporto LDL/HDL .

Per quanto esposto, la lotta contro gli elevati livelli di colesterolo LDL non può prescindere da quella contro la sedentarietà.

Persone con livelli plasmatici di colesterolo HDL inferiori a 40 mg/dL sono esposte ad un maggiore rischio di sviluppare coronaropatia, restenosi dopo angioplastica e morire per cause cardiovascolari, specie se sussistono ulteriori fattori di rischio: sesso maschile, essere in menopausa , fumare e soffrire di malattie come diabete ed ipertensione non perfettamente controllate con i farmaci.

Dall'immagine in alto si nota come bassi valori di colesterolo HDL siano associati ad un aumento significativo del rischio cardiovascolare.

Se l' alimentazione non è calibrata, ovvero se non si instaura un bilancio calorico negativo, non può avvenire nessuna perdita di peso, a prescindere dall'allenamento .

Da una metanalisi di un grande gruppo di studi è emerso che nelle persone in sovrappeso per ogni kg di peso perduto si assiste ad un aumento di circa 0,35 mg/dL dei livelli plasmatici di colesterolo HDL. Tale effetto si ottiene soltanto se la perdita di peso è stabile, quindi se il peso raggiunto viene mantenuto nel tempo.

Quale scegliere? Quanto tempo?

Il grado di attività fisica consigliabile per ottenere buoni risultati, in termini di riduzione della colesterolemia LDL e del rischio cardiovascolare, si può così quantificare:

almeno 5 giorni alla settimana di attività fisica ad intensità moderata per 30-40 minuti al giorno ;

alla settimana di attività fisica ad ; oppure almeno 3 giorni alla settimana di attività fisica ad intensità elevata per 20-30 minuti al giorno ;

alla settimana di attività fisica ad ; altre linee guida consigliano almeno 150 minuti alla settimana di esercizio fisico con intensità da moderata a vigorosa.

L'attività fisica moderata non porta all'esaurimento delle forze ed equivale, ad esempio, a:

Per attività fisiche intense si intendono, ad esempio:

ginnastica aerobica;

jogging ;

; tennis o nuoto agonistici ;

o ; running

ciclismo ecc.

Per valutare l'intensità dell'esercizio fisico si può far riferimento anche alla frequenza cardiaca, come illustrato in questo articolo.

l binomio tra gli esercizi aerobici succitati e il resistance training (con i pesi o con gli elastici) è attualmente considerata uno dei migliori protocolli contro sovrappeso ed obesità che, insieme all'ipercolesterolemia (oltre che al diabete e all'ipertensione) rientrano tra i fattori di rischio più importanti per le malattie cardiovascolari, specie quando l'adipe in eccesso si concentra a livello addominale.

Gli effetti e le combinazioni tra allenamento aerobico ed esercizio con i pesi sono stati esaurientemente trattati un grosso lavoro scientifico intitolato:

Differential Effects of Aerobic Exercise, Resistance Training and Combined Exercise Modalities on Cholesterol and the Lipid Profile: Review, Synthesis and Recommendations - Sports Med. 2014; 44(2): 211–221. Published online 2013 Oct 31. doi: 10.1007/s40279-013-0110-5 - Steven Mann, Christopher Beedie and Alfonso Jimenez.

che suggeriamo a tutti gli utenti di leggere con attenzione.