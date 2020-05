Sebbene questa descrizione dell'attacco di panico sia certamente di forte impatto, è importante sottolineare che, da un punto di vista medico, questo episodio non risulta essere pericoloso per l'individuo.

Le cause alla base di un attacco di panico non sempre sono facilmente identificabili e in molti casi non sono del tutto note. Indubbiamente, vi è il coinvolgimento sia di fattori psicologici che di fattori fisiologici .

Solitamente, i sintomi dell'attacco di panico raggiungono il loro picco in circa dieci minuti per poi svanire nel giro di pochi minuti.

Come accennato, l'attacco di panico si caratterizza per la comparsa improvvisa di un forte senso di disagio, paura ed ansia . A questa condizione possono poi associarsi altri sintomi, quali:

Diagnosi

Come si Diagnosticano gli Attacchi di Panico?

La diagnosi solitamente si basa sulla sintomatologia descritta dal paziente al proprio medico quando l'episodio è ormai terminato. Difatti, difficilmente in seguito ad un singolo attacco rimangono evidenti sintomi che il medico possa analizzare per effettuare una diagnosi.

In alcuni casi, il paziente che sperimenta l'attacco di panico associato a sintomi somatici come quelli elencati nel soprastante capitolo potrebbe non rendersi conto di quanto sta succedendo e potrebbe invece pensare di essere affetto da patologie gravi, ad esempio, respiratorie, cardiache o cerebrali. Tali pensieri possono spingere il paziente a chiedere aiuto al proprio medico curante o al pronto soccorso; in un simile frangente, tuttavia, può capitare che concentrandosi sui sintomi somatici presentati, la diagnosi di attacco di panico non venga formulata correttamente.

Diagnosi del Disturbo di Panico

Per quanto riguarda la diagnosi del disturbo di panico, invece, il discorso cambia. Tale disturbo, infatti, può essere diagnosticato solo dopo aver escluso la presenza di altri disturbi organici e solo se i sintomi manifestati dal paziente rispondono ai criteri diagnostici stabiliti dal DSM-5 , ovvero il Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali.

Secondo tale manuale, i pazienti con disturbo di panico manifestano attacchi di panico ricorrenti (benché la frequenza non venga specificata) in cui uno o più attacchi sono seguiti da una o entrambe le condizioni di seguito riportate per un periodo uguale o superiore a un mese: