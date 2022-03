Attacchi di fame durante il ciclo: perché vengono e come gestirli

Attacchi di fame: quando insorgono durante il ciclo?

Gli attachi di fame correlati alla comparsa del ciclo mestruale sono giustificati dal fisico e dalla mente. Si avverte una pressnte sensazione di fame in qualsiasi momento del giorno, con impellente bisogno di consumare del cibo, il più delle volte non saziante ma soddisfacente ed appagante a livello emotivo. Questi attacchi fanno la loro comparsa nella fase premestruale e durante i primi giorni della mestruazione.

Quando il livello degli estrogeni si abbassa, cala anche la serotonina, neurotrasmettitore del buonumore. Ecco svelato il motivo dell'irritabilità e dei continui sbalzi d'umore del periodo, quando si avverte maggiore suscettibilità, ma anche tristezza, ansia, stress eccessivo accompagnato da crisi di pianto e crolli nervosi.

La serotonina non è solo una delle prime responsabili degli sbalzi d'umore, bensì anche della capacità di controllare l'appetito e di sentirci sazie. Quando la serotonina, per effetto degli estrogeni, cala drasticamente, non ci si sente mai sazie. Da qui, la necessità di introdurre più volte al giorno cibi zuccherati, come cioccolato, dolci, snack: un concentrato di zuccheri semplici e grassi. Anche in questo caso esiste una ragione chimica: i cibi ricchi di zucchero aumentano i livelli di insulina coinvolta nelle riserva di triptofano nelle cellule per la sintetizzazione della serotonina.