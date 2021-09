Atrofia Vaginale: Cause, Sintomi e Terapie

Non è solo la vagina ad esserne coinvolta, ma anche i genitali esterni, in particolare le piccole labbra, che rimpiccioliscono e cambiano consistenza. Al contempo, si manifestano sintomi come prurito , bruciore, secchezza e dolore a livello vaginale e vulvare che interferiscono con le attività quotidiane, spesso determinando una diminuzione della qualità della vita.

I sintomi dell'atrofia vaginale possono peggiorare se una donna non è sessualmente attiva . L'attività sessuale regolare favorisce l'afflusso di sangue alla vagina. La mancanza di un'attività sessuale regolare fa sì che la vagina diventi più stretta e corta, il che non fa che aumentare il dolore e il disagio durante il rapporto e altre attività quotidiane.

Altre situazioni che comportano uno squilibrio ormonale tale da determinare un'alterazione dei tessuti significativa come quella indotta dalla menopausa sono: anoressia , trattamenti antitumorali ad applicazione locale (es. radioterapia pelvica) e chemioterapia per il cancro al seno . L'atrofia vaginale può anche svilupparsi a causa di cambiamenti ormonali associati all' allattamento e all'uso di farmaci ormonali . In questi casi, però, l'atrofia vaginale è reversibile.

L'atrofia è un'alterazione che non solo si ripercuote sullo spessore epiteliale (facilmente lesionabile, anche per minimi traumi), ma influenza profondamente anche la flora batterica che popola normalmente questo distretto corporeo ( microbiota vaginale ), aprendo la strada a cistiti ricorrenti ed aumentando di circa tre volte il rischio di infezioni .

La lubrificazione vaginale è quasi assente, con importanti ripercussioni sulla sfera sessuale: l'atrofia vaginale influenza la qualità dei rapporti intimi per via della dispareunia (marcato senso di fastidio durante la penetrazione), che risultano più dolorosi, meno soddisfacenti e possono condurre le donne a rinunciare all'intimità.

L'atrofia vaginale è spesso correlata a fastidiosi disturbi urinari, come urgenza minzionale, stranguria e pollachiuria : i medici usano il termine " sindrome genito-urinaria della menopausa " per descrivere l'atrofia vaginale ed i sintomi che l'accompagnano.

L'atrofia vaginale può essere scambiata per una vaginite infettiva a causa dei sintomi condivisi da entrambe le condizioni. Anche prodotti cosmetici come saponi, salviette, profumi e creme idratanti possono agire come irritanti e causare cambiamenti a livello vaginale che simulano l'atrofia vaginale. Per questo è importante, rivolgersi quanto prima al proprio medico o al ginecologo di riferimento per la corretta definizione diagnostica.

Trattamento e Rimedi

Come Affrontare l’Atrofia Vaginale

Il corretto approccio alla gestione del problema prevede, prima di tutto, di parlarne con il medico fin dalla comparsa dei primi disagi: cercare quanto prima di porre rimedio all'atrofia vaginale permette di controllare meglio il problema e impedisce che si trasformi in una condizione invalidante.

Terapie Fisiche

Come anticipato, i rapporti sessuali riducono e prevengono l'atrofia, poiché stimolano la maturazione dell'epitelio vaginale.

Altra stimolazione a cui si può fare ricorso per curare l'atrofia vaginale è quella indotta dalla laser terapia che sfrutta il potere dei raggi CO2 frazionati, calibrati sulla mucosa vaginale, per innescare un processo riparativo che promuove la sintesi di nuovo collagene (sostanza che assicura il sostegno e turgore ai tessuti). Il miglioramento è graduale e, in genere, prevede più sedute nell'arco di tre mesi consecutivi. Il trattamento laser mantiene la sua efficacia per circa 12-18 mesi.

Terapie Non Ormonali Locali

I trattamenti non ormonali per l'atrofia vaginale includono gel e creme idratanti ad uso locale, insieme a lubrificanti a base d'acqua per alleviare la secchezza ed aumentare l'elasticità e l'integrità dell'epitelio vaginale. I maggiori benefici si ottengono con l'utilizzo costante di prodotti a base di acido ialuronico (noto per le sue proprietà idratanti) o polycarbophil, capace di mimare la funzione del muco cervicale e migliorare lo stato dell'epitelio vaginale. Inoltre, si raccomanda l'uso di prodotti privi di glicerina, sostanza che può esacerbare i sintomi.

Per riscontrare un miglioramento, i trattamenti non ormonali andrebbero applicati quotidianamente e possono essere utili al bisogno durante i rapporti sessuali. La continuità del trattamento è importante, poiché all'interruzione l'atrofia vaginale ricompare.

Terapie Ormonali Locali

Quando i trattamenti non ormonali non si dimostrano efficaci, il medico può indicare l'uso di gel, creme, ovuli, o anelli vaginali contenenti preparati estrogenici differenti, con potenza biologica e dosaggi diversi (come estriolo, promestriene, estrogeni coniugati).

Terapie Sistemiche

Per la cura dell'atrofia vaginale può essere considerata la terapia ormonale sostitutiva oppure l'uso di un farmaco per uso orale, chiamato ospemifene, che svolge sui tessuti della vagina un effetto simile a quello degli estrogeni, attenuando i vari disturbi. Le terapie sistemiche per l'atrofia vaginale non sono prive di effetti collaterali (es. iperplasia endometriale, rischio di trombosi venosa nelle persone predisposte ecc.), pertanto il protocollo terapeutico va ponderato attentamente con il medico.

Accorgimenti e Consigli Utili

Per alleviare la sintomatologia tipica della menopausa (secchezza vaginale, irritazione ecc.) e prevenire gli squilibri nella flora batterica che possono accompagnare la disbiosi vaginale, è importante seguire alcuni semplici consigli. Innanzitutto, è fondamentale curare l'igiene intima.

Il detergente intimo deve essere formulato in modo tale da non danneggiare l'equilibrio del pH vaginale. Inoltre, sono da evitare lavaggi troppo frequenti, lavande vaginali quando non prescritte, spray per l'igiene intima e saponi troppo aggressivi o profumati.

Durante il lavaggio delle parti intime, inoltre, è consigliabile eseguire il movimento partendo dalla vulva per arrivare all'ano, mai viceversa; in questo modo, si evita che i batteri fecali possano diffondersi dalla regione anale alla vagina. Concluse le operazione di igiene intima, è bene asciugarsi molto bene e con delicatezza. Infine, un altro importante consiglio è quello di evitare di indossare indumenti intimi sintetici e troppo aderenti.

Le terapie farmacologiche, come quelle a base di antibiotici, utili al controllo delle complicanze dell'atrofia vaginale dovrebbero essere abbinate a prodotti in grado di stimolare la proliferazione dei lattobacilli: è fondamentale, infatti, ristabilire il normale equilibrio del microbiota assumendo probiotici per via orale oppure utilizzando specifici prodotti per l'applicazione vaginale.

Per quanto riguarda la dieta, oltre alle regole generali di una corretta alimentazione, è bene limitare l'assunzione di zuccheri quindi di dolci, dolciumi e bevande zuccherate.