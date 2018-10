Atelofobia (Paura delle Imperfezioni): Cos’è? Cause e Sintomi e Cura

Come si può superare l'Atelofobia?

L'atelofobia può essere gestita con un percorso terapeutico mirato ad affrontare gli stimoli ansiogeni e le manifestazioni che ne derivano.

La scelta tra i diversi interventi o la combinazione di questi dipende dalla persona e dalla gravità del quadro clinico. Le strategie più efficaci comprendono le tecniche di rilassamento, la meditazione e la psicoterapia cognitivo-comportamentale. Quest'interventi hanno l'obiettivo di indurre il paziente a razionalizzare la paura di non riuscire a raggiungere la perfezione e trovare modi per invertire la tendenza. Il terapeuta può aiutare il paziente nel concentrarsi sulla possibilità di reagire ai pensieri ansiogeni e di modificare il circolo vizioso, affrontando le convinzioni negative associate al disturbo e ridimensionandole.

In combinazione al trattamento psicologico, il medico psichiatra può prescrivere per brevi periodi una terapia farmacologica per controllare i sintomi associati all'atelofobia, come l'ansia. I medicinali che vengono solitamente indicati sono le benzodiazepine, i beta-bloccanti, gli antidepressivi triciclici, gli inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina (SSRI) e gli inibitori delle monoamino ossidasi (MAOI). Occorre sottolineare che il ricorso a farmaci può placare il problema temporaneamente, ma non lo risolve in modo definitivo.

La terapia dell'atelofobia deve ripristinare un equilibrio nella vita, che non elimini gli aspetti positivi della competizione o soffochi la creatività dell'individuo. Durante il percorso psico-terapeutico, la frustrazione di non essere perfetti deve essere sostituita, invece, da un senso di realizzazione per un lavoro ben fatto.