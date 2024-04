Astinenza sessuale: quando diventa un problema per la coppia?

Cos’è l’astinenza sessuale di coppia? L'intimità fisica è una componente importante di ogni relazione romantica, ma cosa succede se s'interrompe? Alcune coppie scivolano nella tendenza a lasciare che la parte fisica della loro relazione venga messa da parte o scelgono deliberatamente di astenersi dai rapporti sessuali. Se entrambi i partner sono d'accordo con questo tipo di relazione, non c'è motivo di preoccuparsi, ma capita spesso che uno o entrambi i partner si sentano frustrati o feriti dalla perdita dell'intimità fisica e del sesso. In questo caso, l'intimità che una volta faceva parte della relazione, ma che ora non lo è più, segnala un problema che deve essere affrontato. In questo articolo, esploriamo alcuni dei motivi più comuni per l'astinenza sessuale nella coppia e quali sono le possibili conseguenze.

Dopo quanto è astinenza? Relazione senza sesso: dopo quanto è da considerarsi astinenza? Una relazione senza sesso è una relazione in cui c'è poca o nessuna attività sessuale tra i partner. Non esiste un modo esatto per quantificare ciò che conta come astinenza sessuale di coppia, poiché persone diverse hanno aspettative e desideri diversi riguardo al sesso. Indicativamente, fare sesso 10 volte all'anno o meno è solitamente considerata una relazione senza sesso. Occcorre sottolineare, però, che molto dipende dai singoli individui: per esempio, alcune persone possono essere perfettamente soddisfatte quando hanno rapporti sessuali una volta al mese; altre considerano l'astinenza sessuale tra partner quando manca l'intimità sessuale per un anno o più. Esistono anche coppie che scelgono di non fare sesso fin dall'inizio della loro relazione. Concludendo, potremmo dire che concentrarsi su frequenza o quantità dei rapporti sia un'informazione arbitraria: il semplice raggiungimento di un numero non significa che la vita sessuale funzioni davvero per una coppia. La questione su cui ci si dovrebbe focalizzarsi, invece, è la qualità del sesso, cioè il grado in cui entrambe le persone trovano la loro relazione piacevole, coinvolgente e positiva. 3 punti chiave Esistono diverse definizioni di astinenza sessuale di coppia: niente sesso nell'ultimo anno, niente sesso negli ultimi sei mesi o sesso 10 o meno volte all'anno. In generale, è normale che il sesso nelle relazioni a lungo termine oscilli in frequenza e qualità; l'astinenza sessuale all'interno di una coppia può accadere per svariati fattori e non significa che sia necessariamente un problema: se avere una relazione senza sesso sia un problema dipende dai partner. Tuttavia, se la mancanza di intimità fisica è un motivo di frustrazione e conflitto all'interno della coppia, ci sono modi per risolverlo sia insieme, che separatamente, a partire dall'identificazione della causa sottostante.

Quanto è importante il sesso in una relazione? L'importanza del sesso in una relazione varia in base alla coppia e agli individui che la compongono. In generale, la ricerca mostra che la soddisfazione sessuale è legata alla soddisfazione complessiva della relazione (Byers ES. Relationship satisfaction and sexual satisfaction: a longitudinal study of individuals in long-term relationships. J Sex Res. 2005 May;42(2):113-8); ciò non significa necessariamente che fare più sesso sia meglio dell'astinenza. Uno studio pubblicato sulla rivista Social Psychological and Personality (Muise, A., Schimmack, U., & Impett, E. A. (2016). Sexual Frequency Predicts Greater Well-Being, But More is Not Always Better. Social Psychological and Personality Science, 7(4), 295-30) ha scoperto che aggiungere più sesso ad una relazione, smette di migliorare la felicità dopo un certo punto (circa una volta alla settimana). In estrema sintesi: dipende dalla coppia. Per alcune coppie, fare sesso una volta all'anno è del tutto salutare; per altre coppie, fare sesso meno di una volta al giorno non è salutare! Ognuno può decidere quanto sia importante il sesso per sé e come bilanciare questi bisogni in coppia.

Astinenza: quali rischi per la coppia? Effetti di una relazione senza sesso Una relazione senza sesso non danneggerà necessariamente la salute generale della relazione. Se entrambe le persone sono felici senza sesso (o sesso poco frequente), non ci sono problemi. Come per la nostra vita sessuale, è un problema quando causa angoscia. Tuttavia, se una o entrambe le persone non sono soddisfatte della propria vita sessuale, ciò può causare sentimenti negativi che possono emergere in altri ambiti della loro vita e contaminare il resto della relazione. Quando una o entrambe le persone sono insoddisfatte dell'assenza di sesso, alcuni effetti potenziali includono: Sentimenti negativi come solitudine, risentimento, frustrazione, senso di colpa, rifiuto e inadeguatezza

Sentimenti negativi e pressione riguardo al sesso, che innescano un ciclo di evitamento sessuale

Meno apertura e connessione

Minore buona volontà e gentilezza

Meno pazienza l'uno con l'altro