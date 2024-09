Astigmatismo: cos'è? Come si vede? Cause e correzione

Cos'è l'astigmatismo?

L'astigmatismo è un difetto di rifrazione in cui la curvatura della cornea o del cristallino è asimmetrica (non sferica). Ciò impedisce alla luce di focalizzarsi correttamente sulla retina, rendendo la vista sfocata o distorta.

Come vede un astigmatico?

Nell'astigmatismo, la visione è poco nitida e distorta sia da lontano, sia da vicino. Questo accade per il fatto che le immagini vengono messe a fuoco su due diversi piani della retina, uno anteriore e uno posteriore, anziché convergere in uno stesso punto.

L'astigmatismo è causato da un difetto di curvatura della cornea e, meno spesso, dall'irregolarità del cristallino.

Astigmatismo: significato

Nell'astigmatismo - diversamente da quanto accade nella miopia, nell'ipermetropia e nella presbiopia - la curvatura della cornea non è uguale in tutti i suoi punti (chiamati meridiani), ma varia.

Shutterstock

Tale variazione fa sì che la cornea non sia perfettamente sferica; di conseguenza, il potere del diottro oculare non è lo stesso su tutti i meridiani. Da tutto ciò derivano problemi di visione (offuscamento visivo) degli oggetti osservati sia da vicino che da lontano.

Va precisato, tuttavia, che esiste un astigmatismo che definito fisiologico - di circa 0,50 diottrie - dovuto al fatto che nel soggetto normale la curvatura della cornea sul meridiano verticale è leggermente più ampia di quella sul meridiano orizzontale. Questo astigmatismo fisiologico viene compensato da una modifica, anch'essa fisiologica, della globosità del cristallino.

Se consideriamo una sorgente luminosa i cui raggi attraversano una normale lente sferica positiva, che ha un uguale potere lungo tutti i meridiani, l'immagine che si formerà sulla retina sarà puntiforme.

Quando invece, le due curvature (meridiano verticale ed orizzontale) si fanno marcatamente diverse, il sistema oculare avrà due fuochi, posti su due piani diversi, ed i raggi luminosi andranno perciò a fuoco non su di un punto ma su due linee perpendicolari l'una all'altra, chiamate linee focali. Questo è l'astigmatismo.

Shutterstock

Quindi, in un sistema che viene chiamato omocentrico, i meridiani hanno tutti lo stesso raggio di curvatura (trascurando l'astigmatismo fisiologico) ed i raggi rifratti convergono in un unico punto. In un sistema astigmatico, invece, i meridiani hanno raggi di curvatura diversi ed i raggi rifratti convergono in punti altrettanto diversi.

L'astigmatismo è detto:

Regolare se lungo uno stesso meridiano la curvatura è sempre la stessa;

se lungo uno stesso meridiano la curvatura è sempre la stessa; Irregolare se la curvatura cambia.

Se il meridiano più curvo è quello verticale od uno a lui molto vicino, l'astigmatismo viene detto secondo regola; se è il contrario, è detto contro regola.

Quali sono i tipi di astigmatismo?

Gli astigmatismi si possono classificare in base alla posizione che le due linee focali hanno rispetto alla retina: