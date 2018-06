Assorbenti Post Parto: che cosa sono?

Gli assorbenti post parto sono dei prodotti per l'igiene personale indicati per la contenzione delle normali perdite - chiamate comunemente LOCHIAZIONI - che si verificano nei giorni successivi alla nascita di un bambino.

Questi pads sono realizzati in materiali ipoallergenici e naturali (di solito, gli assorbenti post parto sono composti di puro cotone) che trattengono le lochiazioni, assicurando, al contempo, una sensazione di asciutto. Gli assorbenti post parto presentano una forma anatomica e devono essere compatibili con il pH fisiologico della pelle, nel rispetto dell'ecosistema intimo femminile.

L'insieme di queste caratteristiche minimizza il rischio di:

Irritazioni dei genitali (vulvite irritativa, dermatite da contatto ecc.);

(vulvite irritativa, dermatite da contatto ecc.); Allergie (nota: gli additivi chimici o il cloro con cui è sbiancato il cotone dei tradizionali assorbenti può essere responsabile di una reazione d'ipersensibilità);

(nota: gli additivi chimici o il cloro con cui è sbiancato il cotone dei tradizionali assorbenti può essere responsabile di una reazione d'ipersensibilità); Infezioni ;

; Adesione alle ferite episiotomiche.

Come Scegliere gli Assorbenti Post Parto

La scelta degli assorbenti post parto necessita di una particolare attenzione: un prodotto non adatto alla contenzione delle lochiazioni può essere motivo di disagio o fastidio, oltre ad irritare ulteriormente le parti intime. Va ricordato, infatti, che alcune neomamme presentano ferite dovute all'episiotomia o alle lacerazioni spontanee e la gestione di queste condizioni richiede le opportune precauzioni per garantire la migliore guarigione dei tessuti e non incorrere in complicanze infettive.

Inoltre, le lochiazioni hanno una consistenza diversa rispetto alle mestruazioni e possono essere più abbondanti: se non viene scelto il prodotto con il grado di assorbenza più adeguato al proprio caso, si rischia di sporcare la biancheria o sentirsi scomode.

Pertanto, gli assorbenti post parto dovrebbero:

Permettere un perfetto assorbimento delle lochiazioni;

Lasciare traspirare le parti intime;

Mantenere sempre una sensazione di pulito;

Non ostacolare o irritare i punti di sutura e le lesioni in via di guarigione.

Caratteristiche dell'Assorbente Post Parto

MATERIALI. La composizione degli assorbenti post parto è un aspetto importantissimo, quindi occorre tenerlo in considerazione nella scelta del prodotto. Al contrario degli assorbenti tradizionali che sono generalmente realizzati con fibre sintetiche, i pannolini da puerperio sono costituiti da puro cotone o da bamboo, materiali che assicurano la massima traspirabilità, cioè permettono alla pelle di "respirare". Per impedire il ritorno dei liquidi in superficie e garantire freschezza, queste fibre naturali di base sono eventualmente associate a filtranti interni, come piccole percentuali di cellulosa e polimeri assorbenti. In ogni caso, tutti i materiali utilizzati per la realizzazione degli assorbenti post parto dovrebbero essere anallergici (o ipoallergenici) e privi di additivi chimici.

MONOUSO O LAVABILI. Gli assorbenti post parto sono pads esterni monouso (usa e getta) o lavabili in lavatrice, quindi riutilizzabili più volte. Quest'ultima variante deve essere di buona qualità, in modo che risulti anallergica.

FORMA. Gli assorbenti post parto sono disponibili in diverse forme per adattarsi a tutte le necessità. Di solito, i pannolini presentano una parte interna - a diretto contatto con la pelle - in fibra naturale (es. cotone). Il lato esterno rivolto verso la biancheria intima è rivestito, invece, da un film in plastica, in cui sono presenti delle strisce adesive. Alcune varianti degli assorbenti post parto sono prive di collante o, come nel caso di quelle riutilizzabili, presentano entrambi i lati in cotone.