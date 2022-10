Associazioni per pazienti con tumore al polmone

WALCE Onlus (Women Against Lung Cancer in Europe) e IPOP Onlus (Insieme per i Pazienti di Oncologia Polmonare) rappresentano le persone affette da tumore del polmone e i loro familiari , realtà diverse ma con un obiettivo comune: esserci per aiutare.

Certi che la prevenzione primaria sia essenziale in questa forma di tumore , WALCE Onlus realizza programmi di sensibilizzazione rispetto ai danni causati dal fumo di sigaretta destinati ai ragazzi delle scuole e attività di piazza per la popolazione generale, inoltre è impegnata nella diffusione del programma di prevenzione secondaria, lanciato nel novembre 2021 dal Ministero della Salute, attraverso Rete Italiana Screening Polmonare (RISP), partito ufficialmente a settembre di quest'anno.

IPOP ONLUS

IPOP Onlus, sin dalla sua fondazione nel 2018, riunisce pazienti e loro famigliari con lo scopo ultimo di combattere la malattia ed anche la solitudine di fronte la malattia. Vuole essere un punto di aggregazione e di riferimento per i pazienti e le loro famiglie, una comunità attenta e sensibile per lo scambio di informazioni affidabili ed aggiornate su aspetti medici e di vita quotidiana. Condividere esperienze personali ed informazioni scientifiche aiuta a far crescere la consapevolezza di ognuno di fronte alla malattia. Nel tumore del polmone una diagnosi precoce è fondamentale per l'esito della malattia ed è il motivo per cui è importante aderire al programma RISP.