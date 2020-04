Il termine asplenia indica un grave deficit funzionale della milza , che molto spesso comporta rischi infettivi di grave entità. Iposplenia o iposplenismo, invece, sono i termini usati per descrivere il ridotto funzionamento splenico; in tal caso, la milza è meno compromessa rispetto all'asplenia.

Tra i casi di asplenia acquisita è importante menzionare anche l'asplenia funzionale, che si verifica quando il tessuto splenico è presente ma non funziona, come nella polisplenia o ancora nell' anemia falciforme; questi pazienti sono gestiti come fossero asplenici.

Durante l'esecuzione di una splenectomia chirurgica o embolizzazione splenica, nel tentativo di preservare alcuni ruoli protettivi dell'organo, certi chirurghi possono tentare una rimozione solo parziale del parenchima. Ciò può rivelarsi molto utile nei paesi disagiati, dove non sono disponibili le misure protettive necessarie ai pazienti con asplenia. In questi casi, è necessario applicare una vaccinazione preoperatoria che garantisca una copertura fino al ripristino della funzione splenica.

L'asplenia è una forma di immunodeficienza primitiva, che aumenta il rischio di sepsi provocata, in particolare, dai batteri capsulati in polisaccaridi .

Dopo la splenectomia chirurgica, a causa del maggior rischio di infezioni, i medici somministrano degli antibiotici orali come profilassi contro la setticemia. Nei casi di asplenia congenita o asplenia funzionale, questo può avvenire anche in età neonatale3 Chi soffre di asplenia viene anche sollecitato a iniziare un ciclo completo di antibiotici ai primi sintomi di infezione delle vie respiratorie superiori o inferiori (ad esempio, mal di gola o tosse ), o comunque all'insorgenza di febbre .

Accorgimenti

Misure di sicurezza in caso di viaggio

In caso di viaggi all'estero in paesi a rischio (ad esempio l'Africa subsahariana), oltre alle normali vaccinazioni consigliate per i paesi di destinazione, è consigliabile vaccinarsi per il meningococco del gruppo A.

I vaccini non coniugati per la meningite A e C, comunemente utilizzati per questo scopo, danno solo 3 anni di copertura e sono generalmente meno efficaci rispetto alla forma coniugata.

Chi non dispone di una milza funzionale ha anche un rischio superiore di contrarre la malaria, che si presenta solitamente in forma grave. E' quindi consigliato evitare le zone più interessate dalla malaria e, in ogni caso, risulta indispensabile assumere il farmaco anti-malaria più appropriato e limitare più possibile il rischio di punture di zanzara.

Le vaccinazioni pneumococciche nazionali non coprono alcuni dei ceppi presenti solo in altri paesi. Può variare anche la resistenza agli antibiotici del patogeno, richiedendo una scelta farmacologica diversa.

Misure supplementari