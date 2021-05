ASMR: Cos’è e Come Funziona l’Orgasmo Cerebrale?

Cos'è un Orgasmo Cerebrale? Un orgasmo cerebrale, o ASMR, si riferisce ad un'esperienza sensoriale indotta da stimoli specifici (voci sussurrate, gesti lenti e armoniosi, rumori secchi e ritmici) e descritta come uno stato di rilassamento, a volte accompagnata da un formicolio alla base della testa, piacere e, in alcuni casi, euforia. Shutterstock Chi riesce a sperimentare questo fenomeno riferisce una sensazione simile ad un brivido o una scarica elettrica che "arriva ad ondate" - esattamente come l'orgasmo "convenzionale", anche se di sessuale ha poco - alla testa, lungo la parte posteriore del collo e della colonna vertebrale superiore. Talvolta, l'ASMR può estendersi anche altre parti del corpo, principalmente agli arti. I triggers, cioè gli stimoli capaci di scatenare l'orgasmo cerebrale, possono essere diversi e molto variabili in relazione alle preferenze personali, ma spesso l'ASMR è innescato da esperienze uditive e/o visive rilassanti: la base di partenza sono quasi sempre immagini e rumori delicati e ripetitivi, ipnotici e rassicuranti. Per alcune persone, le sensazioni di rilassamento e appagamento che seguono l'orgasmo cerebrale avrebbero un potenziale terapeutico per la gestione dello stress, dell'ansia e dell'insonnia. ASMR: Cosa Significa? La sigla ASMR significa Autonomous Sensory Meridian Response, letteralmente: "Risposta Sensoriale Meridiana Autonoma". Risposta Sensoriale è autoesplicativa, mentre: Meridiana si riferisce al punto più alto dell'eccitazione, ma tecnicamente indica uno qualsiasi dei percorsi lungo i quali scorre l'energia vitale del corpo secondo la teoria dietro l'agopuntura.

si riferisce al punto più alto dell'eccitazione, ma tecnicamente indica uno qualsiasi dei percorsi lungo i quali scorre l'energia vitale del corpo secondo la teoria dietro l'agopuntura. Autonoma può riferirsi alle risposte fisiologiche involontarie o al sistema nervoso autonomo, che regola autonomamente le funzioni corporee. Al momento, l'ASMR non è classificato ufficialmente come condizione fisiologica. Altri termini utilizzati gergalmente per indicare l'ASMR sono "formicolio cerebrale" o "braingasm". Come è nato il fenomeno ASMR? Da quando il fenomeno ASMR è stato nominato per la prima volta nel 2010, il concetto di orgasmo cerebrale è esploso sui social media, dividendo l'opinione pubblica. La creazione del termine ASMR è attribuito a Jennifer Allen: dopo aver trascorso anni a cercare di saperne di più sul fenomeno che sperimentava, s'imbatté in un post del forum Steady Health in cui si dibatteva di una "strana sensazione che fa sentire bene", descrizione che suonava molto simile a ciò che anche lei aveva provato. Dal topic iniziale "weird sensation feels good" vennero così a crearsi blog e siti web in cui si condividevano esperienze e si riunivano le persone che avevano sperimentato la stessa sensazione. Jennifer decise allora di chiamare il fenomeno ASMR, risposta sensoriale meridiana autonoma, per catturare efficacemente la sensazione di energia interna, temporanea, simile ad un picco di piacere e benessere. Una volta attribuito un nome a questo fenomeno – condivisa da molte persone che sostenevano di averlo provato occasionalmente nel corso della loro vita – l'ASMR ha rapidamente guadagnato popolarità in tutto il Mondo. Ben presto, i creatori di contenuti ASMR (i cosiddetti ASMRtists, cioè "artisti ASMR") iniziarono a realizzare un'enorme varietà di video, per quasi tutti i triggers immaginabili, da milioni di visualizzazioni, che descrivevano l'esperienza e guidavano le persone attraverso di essa.

Stimoli ASMR: Quali Sono? Cosa può indurre l’Orgasmo Cerebrale? L'esperienza ASMR viene cercata spesso intenzionalmente online nonostante possa essere innescata da attività apparentemente banali della quotidianità (come accade, per esempio, in caso dei "grattini" o dal parrucchiere durante un taglio di capelli). Shutterstock Gli stimoli capaci d'indurre questa risposta piacevole sono fortemente individuali, ma comprendono generalmente sensazioni visive e uditive che evocano risposte apparentemente opposte di rilassamento ed eccitazione (nota: non di natura sessuale). I metodi più diffusi per ottenere l'orgasmo cerebrale includono l'uso di: Parole sussurrate o bisbigli (whispering);

Movimenti lenti e ripetitivi (es. sfregare le dita, accarezzare le spazzole per capelli, disegnare con la matita);

Matite per disegnare (rumore sul foglio o movimento);

Suoni fisici specifici, come masticare con delicatezza (anche sotto forma di mukbang), increspare, graffiare o tamburellare;

Scenari guidati, giochi di ruolo di situazioni sociali intime (ma caste) ed esperienze rilassanti come farsi fare un massaggio alla schiena, sottoporsi ad un esame medico o archiviare documenti.

Come Funziona? Nonostante le crescenti prove aneddotiche e i milioni di persone che pare condividano con successo questa esperienza, non è ancora chiaro esattamente come o perché alcune persone sono sensibili all'effetto formicolio, mentre altre ne appaiono immuni. Le ipotesi finora avanzate per spiegare il fenomeno ASMR comprendono: Una variazione alla normale risposta di piacere del cervello;

Una reazione d'intenso rilassamento dei nervi della testa e del collo. Molte persone riferiscono di aver sperimentato questa sensazione, ma non esattamente è chiaro: Perché alcuni riescano a provare piacere e altri no; Se coloro che non lo sperimentano siano effettivamente capaci o meno di raggiungere un orgasmo cerebrale. Probabilmente, alcune persone sono più abili o predisposte all'ASMR rispetto ad altre. ASMR: Cosa dice la Scienza L'ASMR è un fenomeno percettivo in cui specifici stimoli uditivi e/o visivi generano uno stato emotivo positivo e rilassato, basato sul rilascio di neurotrasmettitori come endorfine e serotonina. Alcuni studi* supportati dal neuroimaging hanno confermato che, durante l'ASMR, si verifica un'attività cerebrale distintiva (*riportati in bibliografia), Una ricerca del 2019 ha rilevato, in particolare, che gli individui predisposti all'orgasmo cerebrale hanno mostrato un aumento dell'attività neurale nelle regioni della corteccia correlate ad attenzione, emozione e movimento durante la visione di contenuti ASMR, mentre quelli appartenenti ai gruppi di controllo negativo non avevano simile incremento; in conclusione, l'ASMR viene indicata come un'esperienza complessa che prevede il coinvolgimento di aspetti sia sensoriali, che emotivi. La ricerca suggerisce anche che le persone sensibili all'ASMR possono anche avere maggiori probabilità di sperimentare anche la sinestesia, fenomeno sensoriale-percettivo in cui determinati stimoli evocano sensazioni di natura diversa da quella normalmente sperimentata: è possibile, ad esempio, "vedere" un suono o "sentire" un colore. Per approfondire: Sinestesia: Vedere un Suono o Sentire un Colore ASMR: Promuoverebbe Calma e Sonno L'esperienza ASMR viene paragonata ad un biofeedback di ricompensa che promuove il rilassamento e la riduzione dello stress. Interessante è notare che molti dei triggers più comuni, inclusi la respirazione profonda e l'ascolto di suoni melodici e tranquilli, sono simili alle tecniche calmanti spesso utilizzate per rassicurare neonati e bambini piccoli. Allo stesso modo: Rumori ripetitivi, delicati, simili a quelli di sottofondo, come picchiettamenti leggeri

Suoni nitidi come mordere una mela

Suoni di una spazzola per capelli che scorre tra i capelli o di un pennello per il trucco sulla pelle sono simili a quelli usati nelle macchine del rumore bianco (o del sonno) destinate a aiutare le persone a concentrarsi o ad addormentarsi.

Cosa C’Entra con il Sesso? Il termine "orgasmo cerebrale" implica una risposta sessuale, ma l'esperienza ASMR in sé non è considerata esplicitamente erotica. Orgasmo Cerebrale: È Sessuale? Nonostante l'ASMR condivida qualcosa di simile agli impulsi descritti in un orgasmo sessuale tradizionale, l'orgasmo cerebrale evoca sentimenti positivi (alcuni sperimentano rilassamento, altri euforia), non paragonabili all'eccitamento o ad altre percezioni di natura sessuale. Le persone che hanno queste esperienze ASMR descrivono uno stato piacevole, paragonabile ad una sensazione di rilassamento profondo della testa e del collo, che a volte si estende alla colonna vertebrale, agli arti o ad altre parti del corpo. Di solito, l'entità dell'orgasmo cerebrale dipende dall'intensità della reazione allo stimolo ASMR. Tuttavia, la maggior parte delle persone non lo paragona ad una risposta sessuale e non lo considera affatto correlato alla sessualità. Alcuni rifiutano specificamente l'idea che l'ASMR possa essere considerata sessuale e non amano utilizzare il termine "orgasmo cerebrale" per questo motivo. ASMR: Ruolo dell'Intimità Pur non essendo considerata di natura sessuale dai molti, l'intimità gioca un ruolo importante nell'innescare l'ASMR. Una caratteristica che questo tipo di contenuto spesso condivide è che implica un incontro ravvicinato e premuroso (di persona o simulato in un video) con un'altra persona. Questo può spiegare come ASMR costruisce una sensazione di connessione e di intimità emotiva che, a sua volta, può svolgere un ruolo nell'indurre l'effetto calmante e/o l'euforia. Per saperne di più, vedi anche Orgasmo (Sessuale): Fisiologia

Cosa si Sente? ASMR: Calmante ed Eccitante (ma non sessuale) Shutterstock Persone diverse rispondono a stimoli ASMR diversi e l'orgasmo cerebrale ha per ciascuno intensità diverse. Come anticipato, inoltre, le reazioni ASMR potrebbero palesarsi in modo apparentemente opposto, evocando in alcune persone rilassamento e in altre euforia. I ricercatori ipotizzano che l'attivazione e la disattivazione simultanee di emozioni positive causate da questi video indichino la complessità dell'ASMR e paragonano l'esito dell'esperienza alla nostalgia, interpretabile come una felicità agrodolce. ASMR: Come si Riconosce l’Orgasmo Cerebrale? Non è facile definire uno schema per tutto l'insieme di variabili precedentemente elencate: in linea puramente indicativa, se guardando un video ASMR si sente un'ondata di caldo o una piacevole sensazione di formicolio (simile a scariche elettriche o un brivido), è probabile si stia verificando avendo un orgasmo cerebrale. È interessante notare che, con l'ASMR, ciò che alcuni potrebbero trovare fastidioso o semplicemente distraente, altri lo troveranno calmante o eccitante. Allo stesso modo, alcune persone lo sperimentano come uno stato rilassato simile alla trance o addirittura si addormentano. A seconda dello stimolo scatenante, alcune persone avvertiranno il formicolio alla base della testa, mentre altri avvertiranno la sensazione che s'irradia in varie parti del corpo, come le braccia e le gambe. A tal proposito, è bene notare che alcune persone rispondono di più ai suoni, mentre altre cercano una maggiore stimolazione visiva. ASMR: Potrebbe Fare Bene alla Salute Un'ipotesi sostiene che le esperienze emotive miste o complesse siano correlate a maggiori benefici per la salute mentale e fisica, anche rispetto a quelle puramente positive. Uno studio del 2013 ha rilevato che chi aveva provato questo tipo di emozione godeva di un migliore stato di salute psico-fisica rispetto a quelli che non l'avevano sperimentato. Le persone che praticano l'ASMR riferiscono essere molto piacevole ed avere effetti calmanti, rilassanti e meditativi. Inoltre, pare che l'orgasmo cerebrale: Riduca l'ansia ;

; Migliori l'umore e aumenti la positività;

e aumenti la positività; Favorisca l'addormentamento e migliori la qualità del sonno. Per quanto riguarda gli effetti fisiologici rilevati nel corso delle ricerche finora condotte, l'ASMR: Allevia lo stress ;

; Riduce la frequenza cardiaca, in modo simile alle risposte ottenute nei protocolli per la riduzione dello stress basate sulla musicoterapia e sulla consapevolezza. Nota Bene: la ricerca sull'ASMR è ancora nelle fasi iniziali, quindi ancora molto resta d'approfondire. In assenza di evidenze scientifiche, la pratica può essere considerata al pari di altre attività che permettono di estraniarsi, dunque rilassarsi.