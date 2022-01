Artrosi delle Mani

L'artrosi, nota anche come osteoartrite , è il più diffuso tipo di artrite che può interessare l'essere umano. In medicina, il termine artrite indica un qualsiasi processo infiammatorio a carico di una o più articolazioni. Nel caso specifico dell'artrosi, il processo infiammatorio deriva dal deterioramento dello strato cartilagineo, che ricopre le superfici ossee coinvolte nell'articolazione colpita (N.B: il nome corretto di tali superfici è superfici articolari).

Chi soffre di artrosi alle mani ha evidenti difficoltà a tenere in mano e/o stringere gli oggetti. Ciò pregiudica la capacità di eseguire numerose attività quotidiane, dall'atto di girare le chiavi dell'auto o della propria abitazione a quello di stappare una bottiglia. Per alcuni pazienti, il fatto di non riuscire più a compiere gesti semplici e banali – come quelli sopraccitati – è causa di episodi di depressione e ansia .

L'eventuale presenza di altri sintomi e/o segni dipende da quali articolazioni colpisce l'artrosi. Per esempio, l'artrosi alle mani che interessa le articolazioni interfalangee distali è responsabile di particolari rigonfiamenti tra le seconde e le terze falangi, noti come noduli di Heberden . L'artrosi alle mani che colpisce le articolazioni interfalangee prossimali, invece, è causa di particolari protuberanze tra le prime e le seconde falangi, identificate con il termine medico di noduli di Bouchard . Alla luce di ciò, quindi, si può concludere che il quadro sintomatologico dell'artrosi alle mani comprende una serie di manifestazioni cliniche generiche, indipendenti dalle articolazioni delle mani coinvolte, e una serie di manifestazioni cliniche specifiche, dipendenti dalle articolazioni soggette a infiammazione.

Il ricorso a test di diagnostica per immagini ( raggi X , scintigrafia ossea ecc) avviene soltanto in situazioni dubbie o quando risulta necessario approfondire l'entità della degenerazione cartilaginea.

In genere, per una diagnosi corretta di artrosi alle mani sono sufficienti un accurato esame obiettivo e un'attenta anamnesi .

Terapia

Artrosi delle Mani: Come si Cura?

Sfortunatamente, al momento attuale l'artrosi alle mani è una condizione per la quale non esistono trattamenti specifici, ma solo trattamenti sintomatici. In altre parole, è impossibile guarire dall'artrosi alle mani, però è possibile alleviarne i sintomi.

Brevemente, gli scopi principali dei trattamenti sintomatici per l'artrosi alle mani sono:

Ridurre il dolore durante l'utilizzo delle mani (quindi durante il piegamento delle dita, il piegamento del polso ecc);

Ristabilire una parte della mobilità articolare delle dita.

La terapia sintomatica per l'artrosi alle mani può essere conservativa (o non chirurgica) oppure chirurgica.

In genere, i medici prediligono i trattamenti sintomatici di natura conservativa, riservandosi di ricorrere alla chirurgia soltanto se la pratica conservativa non ha fornito alcun risultato (o se i risultati forniti sono insoddisfacenti e il paziente continua a manifestare intenso dolore, gonfiore ecc).

Terapia Sintomatica Conservativa

Tra i trattamenti conservativi per l'artrosi alle mani, rientrano:

Il riposo . Tenere a riposo la o le articolazioni dolenti favorisce la riduzione dello stato infiammatorio;

. Tenere a riposo la o le articolazioni dolenti favorisce la riduzione dello stato infiammatorio; L'applicazione di ghiaccio sulle zone maggiormente dolenti almeno 4-5 volte al giorno. Gli impacchi di ghiaccio hanno un incredibile potere antinfiammatorio. Ciascun impacco deve avere una durata minima di 15 minuti e non deve superare i 20 minuti;

sulle zone maggiormente dolenti almeno 4-5 volte al giorno. Gli impacchi di ghiaccio hanno un incredibile potere antinfiammatorio. Ciascun impacco deve avere una durata minima di 15 minuti e non deve superare i 20 minuti; La somministrazione di farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS). Tra i FANS, quelli più prescritti in caso di artrosi alle mani sono l'aspirina e l'ibuprofene;

(FANS). Tra i FANS, quelli più prescritti in caso di artrosi alle mani sono l'aspirina e l'ibuprofene; L'utilizzo di tutori particolari, durante le ore notturne. Pare che l'uso costante dei tutori renda meno intensa la sensazione dolorosa mattutina;

particolari, durante le ore notturne. Pare che l'uso costante dei tutori renda meno intensa la sensazione dolorosa mattutina; L'applicazione, sulla cute delle mani, di creme contenenti capsaicina . Diversi studi scientifici hanno dimostrato il potere analgesico e antinfiammatorio della capsaicina;

. Diversi studi scientifici hanno dimostrato il potere analgesico e antinfiammatorio della capsaicina; La somministrazione, tramite iniezioni dirette nelle articolazioni dolenti, di corticosteroidi . I corticosteroidi sono potenti farmaci antinfiammatori, il cui uso prolungato potrebbe comportare diversi effetti collaterali. Per questo motivo, i medici li prescrivono soltanto quando i FANS sono risultati inefficaci e il dolore è ancora presente;

. I corticosteroidi sono potenti farmaci antinfiammatori, il cui uso prolungato potrebbe comportare diversi effetti collaterali. Per questo motivo, i medici li prescrivono soltanto quando i FANS sono risultati inefficaci e il dolore è ancora presente; La fisioterapia, per l'allungamento dei legamenti e dei muscoli della mani.

Terapia Chirurgica

Esistono diverse tipologie d'intervento chirurgico:

La ricostruzione della o delle articolazioni danneggiate, con l'inserimento di protesi o tessuti sintetici (legamenti sintetici, tendini sintetici ecc);

La fusione delle porzioni ossee coinvolte nella o nelle articolazioni infiammate (operazione di artrodesi );

); La rimozione del tessuto osseo in eccesso. Questo tipo d'intervento è indicato in presenza di un'artrosi alle mani che colpisce le articolazioni interfalangee prossimali e/o distali.

Artrosi alle Mani: attenzione all'Alimentazione!

Secondo l'Arthritis Foundation (Fondazione per l'Artrite) di Atlanta (USA), una dieta sana, che contenga una grande varietà di frutta, verdure fresche, cereali integrali e carni magre, aiuterebbe a ridurre lo stato infiammatorio caratterizzante l'artrosi alle mani.

Tra i cibi maggiormente consigliati dagli esperti, rientrano: l'uva rossa, l'uva viola, la cipolla rossa, le mele rosse, i frutti di bosco, i broccoli, le verdure a foglia verde, i pomodori, le ciliegie, le prugne e gli agrumi.

Prognosi

L'artrosi alle mani è una malattia cronica, con la tendenza a un peggioramento continuo. Pertanto, la sua prognosi non può essere mai positiva.

Tuttavia, è bene sottolineare che la medicina odierna mette a disposizione dei pazienti trattamenti sintomatici molto efficaci.