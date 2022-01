Questo processo si instaura quando in un'articolazione si verifica uno squilibrio tra le sollecitazioni funzionali e la resistenza della cartilagine , favorito o aggravato da fattori locali o generali, come malattie concomitanti, età, predisposizione genetica e stile di vita.

In anatomia, le apofisi sono sporgenze ossee che spesso entrano a far parte delle articolazioni. Ve ne sono anche a livello della colonna vertebrale e possono essere soggette ad artrosi (la cosiddetta artrosi interapofisaria). Le apofisi della spina dorsale contengono le faccette articolari, per mezzo delle quali le vertebre si articolano tra loro. Le faccette articolari sono, infatti, delle strutture ossee vertebrali che hanno la funzione di connettere le vertebre fra di loro permettendo i movimenti di flessione e di torsione della colonna, controllandone, al contempo, i movimenti oltre un certo limite.

Come avviene per tutte le malattie, la suscettibilità all'artrosi interapofisaria è individuale, nel senso che esistono fattori locali e generali, cioè dell'intero organismo, che possono predisporre alla malattia.

L'artrosi interapofisaria è una malattia cronica che si instaura quando in una o più articolazioni zigoapofisarie si verifica uno squilibrio tra resistenza della cartilagine e sollecitazioni funzionali, per l'intervento di svariati fattori generali o locali.

Nelle fasi iniziali dell'artrosi interapofisaria, i momenti di crisi si alternano a periodi in cui il dolore è praticamente assente. Ciò non significa che i danni provocati dalla malattia scompaiano: le lesioni rimangono e non regrediscono, anzi tendono a peggiorare nel corso degli anni e, se prima il dolore era intensificato dagli sforzi ed alleviato dal riposo, nelle fasi più avanzate può essere presente anche a riposo e ostacolare addirittura il sonno .

A volte, l'artrosi interapofisaria comporta intorpidimento e perdita della forza muscolare , soprattutto al mattino o dopo un periodo di inattività. Il dolore si manifesta anche quando si tende ad iperestendere la schiena (accentuando la lordosi naturale della zona lombosacrale) e dopo che si è stati in piedi per lungo tempo. Questa manifestazione si attenua, invece, sedendosi e piegando la schiena in avanti sulle ginocchia (posizione che permette anche di rilassare la muscolatura ). Possono, inoltre, essere presenti rumori detti "scrosci" articolari, formicolii o piccole scosse e perdita di sensibilità.

L'artrosi interapofisaria è una malattia cronica e progressiva , quindi tende a peggiorare con il passare del tempo. Se non viene affrontata e curata adeguatamente, il processo degenerativo non si limita alla sola cartilagine, ma tende a coinvolgere gradualmente tutta l'articolazione. Ne consegue un dolore localizzato ed una limitazione dei movimenti , che nel corso degli anni si aggrava sempre più.

Nota. L'elettromiografia è un'indagine presa in considerazione per quei pazienti che continuano a lamentare un dolore alla schiena persistente, nonostante dalle immagini radiografiche non emergano alterazioni significative.

Le alterazioni delle articolazioni colpite dovute all'artrosi interapofisaria sono poi messe chiaramente in evidenza con le tecniche di imaging , come radiografie standard, TAC e risonanza magnetica .

Trattamento

Purtroppo, allo stato attuale, l'artrosi interapofisaria non può essere curata, ma può essere tenuta sotto controllo. La degenerazione cartilaginea ed articolare è, infatti, progressiva ed il trattamento consiste nell'alleviare il dolore ed evitare ulteriori peggioramenti, oltre a rallentare l'evoluzione del processo patologico.

La terapia delle crisi acute di artrosi interapofisaria è di tipo farmacologico e prevede la somministrazione di analgesici e antinfiammatori per limitare il dolore e consentire il movimento articolare. In casi particolari, è possibile ricorrere ad infiltrazioni con acido ialuronico, mentre l'utilizzo di corticosteroidi è limitato a casi di concomitante infiammazione.

Farmaci come gli antidolorifici, gli antinfiammatori e, talvolta, i miorilassanti, che sono utili nella fase acuta, per dare sollievo dai sintomi. Occorre prestare attenzione, però, a non abusare di questi medicinali, in quanto, alla lunga, producono effetti collaterali non indifferenti.

Durante le crisi dolorose, la schiena deve essere mantenuta a riposo ed occorre evitare movimenti troppo bruschi per evitare di peggiorare il dolore.

Nei periodi che intercorrono tra una crisi e l'altra possono essere molto utili massaggi e terapie fisiche riabilitative.

Nei casi più gravi ed invalidanti, può essere necessario ricorrere ad un intervento chirurgico, soprattutto in presenza di una grave compressione del nervo o del midollo spinale.

Talvolta, si può ricorrere alla sostituzione dell'articolazione colpita con una protesi artificiale. Il posizionamento di questo dispositivo consente di correggere o ripristinare l'articolazione compromessa, con buoni risultati.

Qualche consiglio

Una delle principali cause dell'artrosi interapofisaria è l'eccessiva usura delle articolazioni dovuta ad un loro sovraccarico. Nel corso della fase cronica della malattia, quindi, il primo passo del trattamento consiste nella riduzione di peso corporeo, laddove in eccesso. Andrebbero comunque evitati traumi ripetuti e le posture scorrette che predispongono al processo degenerativo.

L'ultimo cardine terapeutico-preventivo è l'esercizio fisico. Molte persone con artrosi interapofisaria, infatti, seguono un istinto di risparmio dell'articolazione sofferente, lasciando in secondo piano il movimento. In realtà, una ginnastica mirata può rinforzare la muscolatura e mantenere la funzione articolare, stimolando positivamente tutte le parti della schiena, sgravandola da eventuali tensioni. Attività sportive utili sono, ad esempio, la camminata veloce, il nuoto e le cosiddette ginnastiche "dolci", come lo yoga.