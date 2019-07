Sintomi

I sintomi dell'artrite reumatoide sono vari e possono includere:

dolore e gonfiore alle articolazioni, che si presentano tenere al tatto;

rigidità articolare, particolarmente pronunciata al mattino e dopo l'attività;

deformità articolari (prevalentemente a livello delle piccole articolazioni delle mani);

febbre, perdita di peso;

ipotrofia muscolare e anomalie tendinee.

E' possibile porre diagnosi di artrite reumatoide per la contemporanea presenza di tre o quattro dei seguenti criteri:

rigidità in una o più articolazioni al mattino dolore spontaneo e alla pressione in almeno un'articolazione edema dei tessuti molli o presenza di liquido in almeno un'articolazione se (2) o (3) sono presenti, gonfiore di almeno un'altra articolazione gonfiore in articolazioni simmetriche noduli tendinei in siti tipici dell'artrite reumatoide alterazioni radiografiche tipiche dell'artrite reumatoide alterazioni dei test reumatici tipici dell'artrite reumatoide

In linea generale, gonfiore, bruciore e indolenzimento interessano contemporaneamente più articolazioni. Al suo esordio, l'artrite reumatoide tende a colpire prevalentemente le piccole articolazioni, come quelle di polsi, mani, piedi e caviglie, per poi estendersi con il passare del tempo a spalle, gomiti, ginocchia, anche e mandibola.

In uno stadio avanzato, l'infiammazione associata all'artrite reumatoide può interessare regioni corporee esterne alle articolazioni e coinvolgere la cute, l'apparato linfo-ghiandolare, l'apparato respiratorio e quello oculare (gli occhi possono irritarsi e diventare rossi).

Nelle zone di attrito, come i piedi, i gomiti, la porzione posteriore del tallone e delle le mani, si possono sviluppare dei noduli sottocutanei. Si tratta di alterazioni asintomatiche, quindi non dolorose, ma che - oltre al danno estetico - possono rendere difficoltoso l'atto di calzare le scarpe.

I segni ed i sintomi dell'artrite reumatoide possono variare per intensità ed hanno generalmente un andamento ciclico recidivante. Periodi di esacerbazione si susseguono ad altri di relativa remissione, durante i quali gonfiore, dolore e disturbi vari tendono ad attenuarsi o a scomparire. Quando l'infiammazione è attiva insorgono solitamente sintomi simil-influenzali, accompagnati da senso di malessere generale, perdita di appetito e conseguente calo ponderale.

La sintomatologia riconducibile all'artrite reumatoide è piuttosto ampia e non mancano quadri atipici.