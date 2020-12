Cos'è l'artrite reumatoide L'artrite reumatoide è una patologia infiammatoria cronica autoimmune che attacca le articolazioni di una persona il cui sistema immunitario, invece di proteggere l'organismo dagli agenti esterni come virus e batteri, si attiva in maniera avversa contro di esso. Si tratta di una malattia multifattoriale, ciò significa che è causata da un insieme di fattori diversi. La predisposizione genetica ed alcune infezioni virali sembrano giocare un ruolo importante nell'insorgenza e nell'evoluzione della patologia. Anche il fumo e la carenza di vitamina D, come parodontiti e problemi di igiene orale, rappresentano condizioni predisponenti. Essendo una patolgia sistemica e recidivante nelle manifestazioni dolorose acute, l'infiammazione può peggiorare e coinvolgere non solo le articolazioni (le più colpite sono mani, piedi, polsi e gomiti), ma anche molti organi del corpo, per esempio cuore, polmoni, sistema nervoso, vasi sanguigni, occhi e reni. La prognosi della malattia è decisamente migliorata a partire dagli anni '80, ma enormi progressi sono stati fatti negli ultimi 20 anni. Siamo passati dal sollievo sintomatico al rallentamento, o alla prevenzione, di ulteriori danni, fino alla possibilità di ottenere la remissione totale. Ne soffrono circa 300mila italiani, è da due a tre volte più frequente nelle donne rispetto agli uomini. Ogni anno si registrano 5mila nuovi casi. La malattia può manifestarsi a qualsiasi età, più comunemente tra i 40 e i 70 anni, sebbene il picco di comparsa dei primi sintomi avvenga tra i 35 e i 45 anni. Sintomi dell'artrite reumatoide Sin dagli esordi, la malattia si manifesta in maniera subdola, graduale o acuta, recidivante. I sintomi più comuni, più persistenti nella donna, sono: dolore e tumefazione inizialmente alle articolazioni di mani e piedi, sensazione di calore, rigidità al risveglio, difficoltà di movimento. Al suo esordio, l'artrite reumatoide tende a colpire prevalentemente le piccole articolazioni, come quelle di polsi, mani, piedi e caviglie, ma può estendersi con il passare del tempo a spalle, gomiti, ginocchia, anche e mandibola.

Diagnosi precoce e cura dell'artrite reumatoide A determinare il successo nel trattamento dell'artrite reumatoide, e la conseguente remissione clinica, sono la diagnosi precoce e un contatto diretto e costante tra paziente e reumatologo. L'approccio terapeutico e i farmaci biotecnologici in grado di cambiare l'evoluzione della patologia portano a raggiungere l'obiettivo della riduzione dei sintomi e della remissione. Oltre ai farmaci, come confermato anche dalla Società Italiana di Reumatologia, l'innovazione tecnologica apportata agli strumenti diagnostici multidisciplinari sofisticati consente di mettere a punto schemi terapeutici mirati e ad hoc, per ogni singolo caso. Fondamentale il contatto tra medico e paziente. La remissione completa della patolgia è possibile solo grazie ad un attento monitoraggio delle condizioni clincche da parte del reumatologo che, attraverso periodiche visite specialistiche, valuta lo stato di salute, l'evoluzione dei sintomi e, soprattutto, la risposta alle terapie. L'obiettivo è intervenire prima che la malattia porti al progressivo peggioramento invalidante dei pazienti.