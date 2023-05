Artrite e Vitamina D: quale legame?

Introduzione La vitamina D aiuta le ossa ad assorbire il calcio, che è vitale per la loro salute e il rafforzamento. È anche fondamentale per il movimento muscolare, la comunicazione tra i nervi e per l'azione antinfiammatoria che svolge contro l'infiammazione.

Carenza di vitamina D e Artrite In che modo la vitamina D influisce sulle ossa? La carenza di vitamina D può aumentare, e di molto, il rischio di osteoporosi. Secondo gli esperti, dosi più elevate di prednisone, un farmaco per l'artrite reumatoide, aumentano anche il rischio di osteoporosi. Questa condizione fa sì che le ossa perdano densità e si indeboliscano, il che aumenta il rischio di fratture ossee dovute a incidenti come le cadute, o anche il semplice urto contro mobili e oggetti. E' consigliabile richiedere un consulto al proprio medico in caso di artrite e rischio di osteoporosi. L'osteoporosi si sviluppa spesso senza sintomi e richiede un test della densità minerale ossea per la diagnosi.