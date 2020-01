L' aptoglobina è una glicoproteina di trasporto, la cui funzione consiste nel legare in maniera irreversibile le molecole di emoglobina libera che circolano nel sangue. Ciò permette la formazione di un complesso aptoglobina-emoglobina, che viene rapidamente rimosso dal torrente ematico e indirizzato al fegato per il recupero del ferro . In pratica, l'aptoglobina partecipa all' emolisi intravascolare fisiologica : da un lato consente di riciclare il ferro contenuto nell'emoglobina, e dall'altro provvede alla rimozione dal circolo dei globuli rossi ormai “invecchiati”. In condizioni normali, la concentrazione di aptoglobina si trova in equilibrio tra la sintesi epatica e la sua eliminazione. L'esame dell'aptoglobina ne misura la quantità nel sangue. Questa valutazione viene utilizzata principalmente per diagnosticare un' anemia emolitica . Quando una gran numero di globuli rossi va incontro a distruzione, infatti, la concentrazione di aptoglobina nel sangue diminuisce temporaneamente, dal momento che il consumo della proteina è superiore al tasso di produzione della stessa da parte del fegato.

Cos'è

Funzioni nell'organismo umano

L'aptoglobina è una proteina sintetizzata prevalentemente a livello epatico, e presente nel sangue a elevate concentrazioni (circa un grammo per litro di plasma). Compito dell'aptoglobina è legare - in modo specifico e particolarmente efficace - l'emoglobina libera nel siero, cioè quella molecola proteica contenuta nei globuli rossi e deputata al trasporto dell'ossigeno. In questo modo, l'aptoglobina previene la perdita urinaria di emoglobina e conserva il ferro.

L'emoglobina è formata da un parte proteica, la globina, e da una parte che contiene ferro e lega l'ossigeno, l'EME; quando i globuli rossi muoiono - per vecchiaia dopo 120 giorni o per altre ragioni (anemie emolitiche, traumi ecc.) - l'aptoglobina, legandosi a essa in maniera irreversibile, ne impedisce l'eliminazione urinaria, permettendo il riciclaggio del ferro e di altri suoi componenti.

Il complesso emoglobina-aptoglobina, sfuggito al filtro renale, viene rapidamente eliminato dal sistema reticolo endoteliale, dove i macrofagi inglobano il ferro e lo rilasciano alla transferrina; a sua volta, questa proteina di trasporto convoglia il minerale al midollo osseo, dove sarà utilizzato per produrre emoglobina da incorporare nei nuovi globuli rossi. La rimanente parte dell'EME viene degradata a bilirubina indiretta e trasportata al fegato, il quale, dopo averla coniugata con acido glucoronico, la immette nella bile come bilirubina diretta.

Il pool totale di aptoglobina circolante è in grado di legare circa 3 grammi di emoglobina; di conseguenza, in caso di emolisi massiva (elevata distruzione dei globuli rossi), l'aptoglobina viene saturata (in pratica la quantità di emoglobina eccede la quota di aptoglobina disponibile); l'emoglobina libera circolante viene quindi filtrata dai glomeruli renali e riassorbita dalle cellule del tubulo prossimale, che complessano il ferro emico nella ferritina e nell'emosiderina (si osserva un aumento della sideruria ed emosideriuria, cioè presenza eccessiva di ferro ed emosiderina nelle urine). In stadi più avanzati, l'emoglobina supera la capacità di riassorbimento delle cellule del tubulo prossimale; in parte viene quindi allontanata con le urine (si parla di emoglobinuria), con possibile danno renale.

L'aptoglobina libera, a differenza di quella legata, ha una vita molto lunga e un tempo di dimezzamento di circa quattro giorni. I metodi di dosaggio valutano proprio la frazione libera.