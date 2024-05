Approvata l'insulina settimanale dall'EMA

Introduzione

La Commissione europea ha autorizzato l'utilizzo dell'insulina settimanale Awiqli di Novo Nordisk, la prima insulina al mondo indicata per il trattamento del diabete di tipo 2 negli adulti. Il farmaco è stato formulato per coprire il fabbisogno di insulina basale per un'intera settimana con una singola iniezione sottocutanea ed è stato approvato per gli adulti con diabete mellito. Una svolta nel trattamento delle persone diabetiche che ha risvolti positivi, non solo sulle condizioni di vita dei pazienti, ma anche sull'ambiente.