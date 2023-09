Appendicite: perché l'appendice s'infiamma? Sintomi e Cura

Questo esile prolungamento intestinale, lungo circa dieci centimetri per un diametro medio di 6 mm, non sembra avere alcuna funzione nell'uomo; nonostante ciò, quando viene colpita da un processo infiammatorio , l'appendice può mettere a repentaglio la salute dell'intero organismo, come ben sapranno tutti coloro che hanno dovuto farsela asportare con carattere d'urgenza.

Il processo infiammatorio acuto si accompagna tipicamente a un forte dolore localizzato a destra, nella parte bassa dell'addome, mentre fanno da contorno sintomi come nausea , inappetenza e febbre . Questi segnali non si devono mai sottovalutare: l'appendicite rappresenta infatti un'emergenza medica, il cui trattamento richiede, in genere, la rimozione chirurgica dell'organo.

L'appendice è costituita da tessuto linfatico e durante i primi anni di vita funziona come parte del sistema immunitario . In pratica, svolge l'azione di un filtro, allo stesso modo delle tonsille ; per questo, è nota anche come " tonsilla addominale ".

L'appendice vermiforme è una piccola e sottile formazione, lunga in media dai 5 ai 10 cm. Come ricorda il nome stesso, l'appendice è vermiforme, assomiglia cioè ad un lombrico, ma a differenza di questo risulta cava al suo interno.

La peritonite generalizzata è la complicanza più grave dell'appendicite e, se non trattata in tempo, può addirittura risultare letale.

Qualora il processo continui la severa compromissione del drenaggio linfovasale si associa alla comparsa di veri e propri focolai gangrenosi (appendicite acuta gangrenosa). Lo stadio successivo è la perforazione del viscere, con possibile estensione del processo infiammatorio al peritoneo parietale (una sorta di foglietto ripiegato in due che avvolge le pareti della cavità addominale); da qui l'infiammazione è potenzialmente in grado di estendersi a tutte le strutture adiacenti (appendicite acuta perforata), anche se spesso l'organismo riesce a circoscrivere il focolaio infettivo. È proprio durante questi ultimi stadi che i pazienti mostrano la tradizionale esacerbazione e migrazione del dolore, che si sposta dalle zone prossime all'ombelico a quelle situate più in basso, verso l'osso dell' anca .

Qualunque sia l'origine dell'ostruzione, l'accumulo di muco, che continua ad essere prodotto e riversato in sede intra-appendicolare senza trovare sfogo, aumenta la pressione interna all'appendice. La conseguente stimolazione meccanica dei recettori dolorifici è responsabile dell'insorgenza dei sintomi precoci associati all'appendicite, quali nausea, anoressia (intesa come riduzione o perdita di appetito ) e dolori viscerali di media entità e scarsamente localizzati.

Generalmente, l'infiammazione è causata da un'ostruzione interna all'appendice, conseguente al ristagno di materiale indigerito, o all'ipertrofia dei follicoli linfatici appendicolari, che possono aumentare di numero e dimensioni in risposta ad un'infezione locale o sistemica ( mononucleosi , morbillo , tifo , morbo di Crohn, gastroenteriti , infezioni respiratorie ecc.). Questa seconda ipotesi eziopatogenica è riservata perlopiù al periodo giovanile, dal momento che dai trent'anni in poi i follicoli linfatici appendicolari si riducono significativamente, fino a scomparire intorno alla sesta decade di vita. Per questo motivo, nell'età adulta l'occlusione dell'appendice è spesso correlata al ristagno di un ammasso solidificato di materiale fecale e sali inorganici ( coprolita ) o, più raramente, dalla presenza di un corpo estraneo ( calcoli biliari , neoplasie o parassiti intestinali, come la Taenia , l' Ascaris e l' Enterobius vermicularis ).

Nell'appendice ostruita, la flora microbica rimasta intrappolata comincia a moltiplicarsi, favorendo lo sviluppo di un'infezione locale. A ciò segue una risposta immunitaria che determina il richiamo di globuli bianchi e l'infiammazione locale. Giunti sul posto, i globuli bianchi - in particolare i fagociti, come macrofagi e neutrofili - iniziano a inglobare e digerire , i patogeni con formazione di pus. Quest'ultimo, si accumula all'interno dell'appendice, aumentandone la pressione interna; a lungo andare tale pressione può portare alla perforazione e alla rottura dell'appendice. Si tratta di una vera e propria emergenza, poiché tale rottura apre le porte alla diffusione dell'infezione al peritoneo e agli organi addominali .

Un'appendice gonfia e infiammata può rompersi o perforarsi. Se ciò accade, il materiale purulento e infetto rilasciato può contaminare la cavità addominale, provocando ascessi e peritonite. La formazione di un ascesso , ossia una raccolta di pus, può essere trattata con un'adeguata terapia antibiotica o il drenaggio chirurgico. La peritonite è, invece, la complicanza più temuta, in quanto rappresenta un'infezione che mette la vita del paziente in serio pericolo.

In caso contrario, se non si interviene immediatamente, le complicazioni dell'appendicite insorgono normalmente entro 12-24 ore dalla comparsa dei primi sintomi.

Il sintomo più suggestivo di un'appendicite in corso è la comparsa di un dolore addominale di forte intensità . Questo dolore può nascere nell'area centro-ombelicale, quindi spostarsi entro alcune ore sul lato inferiore destro dell'addome. In tale zona, il dolore persiste e può essere aggravato da colpi di tosse , respiri profondi, movimenti e palpazione dell'area, mentre tende a diminuire sdraiandosi. È molto importante precisare che a volte il dolore associato all'appendicite si localizza in sedi diverse, ad esempio a livello inguinale, lombare o nella parte superiore destra dell'addome. In questi casi il sintomo può essere confuso con una colica biliare o renale.

Diagnosi e Cura

Appendicite: come viene formulata la diagnosi?

Per un medico esperto, la diagnosi di appendicite risulta abbastanza semplice. Palpando la parete addominale e valutandone la dolorabilità in punti specifici dopo manovre mediche, lo specialista potrà già orientare la propria diagnosi. Ad ogni modo, alcuni esami possono fugare ogni dubbio. In presenza di appendicite, le analisi del sangue mostrano un aumento significativo dei globuli bianchi e degli indici di infiammazione, come la proteina C reattiva. Sul fronte strumentale, invece, una TAC dell'addome potrà meglio definire la situazione in caso di dubbi.

Occorre segnalare che, in attesa dell'esito degli esami, viene generalmente sconsigliata la somministrazione di farmaci antidolorifici e antispastici, poiché potrebbero ostacolare una diagnosi precisa.

Appendicite: qual è il trattamento previsto?

Normalmente, quando la diagnosi è certa e le possibilità di regressione con terapia antibiotica sono scarse, lo staff medico procede con l'asportazione chirurgica dell'appendice infiammata. L'intervento, detto appendicectomia, viene condotto in anestesia generale, e può essere eseguito per via laparoscopica, per assicurare un più rapido recupero dall'operazione.

Nei casi di rottura dell'appendice, viene lasciato un piccolo drenaggio nella cavità addominale per consentire al pus o agli altri fluidi di essere eliminati all'esterno. Dopo l'intervento, è indicato il digiuno per un periodo di tempo che varia normalmente dalle 24 alle 72 ore; in questo arco di tempo viene somministrata una terapia reidratante, spesso associata ad una profilassi antibiotica. Dopo qualche giorno dall'operazione, il paziente viene dimesso, ma per un recupero completo possono essere necessarie 1 o 2 settimane.

