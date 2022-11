L'apparecchio invisibile viene indicato e realizzato ovviamente su misura per riallineare i denti storti , ottimizzare la propria masticazione e migliorare l'estetica della propria dentatura . Sono molteplici i pro di questa tipologia di terapia ortodontica rispetto alle tradizionali placchette e fili metallici applicati sui denti, sia a livello economico che di durata della terapia, ma soprattutto per gradevolezza estetica e comfort.

L' ortodonzia, così come i dispositivi e le soluzioni correttive e risolutive di problemi ai denti , è notevolmente evoluta. L'ortodonzia invisibile, soprattutto gli apparecchi correttivi trasparenti, sono sempre più apprezzati perché meno invasivi sia da vedere che come manutenzione ed igiene, rispetto alle opzioni passate e più obsolete.

Apparecchio invisibile: caratteristiche e tipologie

Una delle ragioni per cui l'apparecchio invisibile è sempre più apprezzato è la caratteristica principale del dispositivo ortodontico, ossia la trasparenza: usare un apparecchio di questo tipo ha un impatto estetico decisamente migliore e piacevole rispetto a quello in ferro con placchette e fili. Portare questo strumento correttivo, al tempo stesso, fa sentire più sicuri e soddisfatti del proprio sorriso. Un altro elemento dell'apparecchio invisibile è il comfort: è comodo da indossare e funzionale. Non solo, l'ortodonizia invisibile è anche più pratica ed economica: i prezzi sono nettamente inferiori rispetto agli apparecchi del passato, e le visite dal dentista si riducono notevolmente. Per non parlare della pulizia, più semplice.

Esistono, come per il tradizionale, apparecchiinvisibili mobili e fissi. L'apparecchio invisibile mobile è detto "aligner", e consiste in una mascherina in plastica termostampata trasparente che si applica sulle arcate superiori o inferiori. Contrastano e o guidano gli spostamenti ortodontici, permettendo quindi di riallineare le arcate dentali. La durata della terapia va dai 6 mesi ai 30 mesi.

L'apparecchio invisibile fisso -la durata della terapia è mediamente più lunga, da qualche mese sino a 3 anni- può essere di tipo esterno o interno: