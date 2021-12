Generalità

Gli apparecchi acustici, o protesi acustiche, sono piccoli dispositivi elettronici, applicati dietro o dentro l'orecchio, che garantiscono alle persone con deficit uditivi neuro-sensoriali di recuperare parte dell'udito, migliorando nettamente la qualità della loro vita.

Gli apparecchi acustici funzionano trasmettendo al portatore vibrazioni sonore amplificate, ossia a un volume più alto di quello reale. In altre parole, agiscono come il regolatore positivo del volume di una televisione (che alza i toni sonori).

Per operare nel suddetto modo, un tipico apparecchio acustico si serve di tre elementi: un microfono, per la captazione delle vibrazioni sonore; un amplificatore, per innalzare il volume delle vibrazioni sonore altrimenti non udibili; infine, un altoparlante, per incanalare le vibrazioni sonore amplificate alle strutture interne dell'orecchio.

Esistono due tipologie principali di apparecchi acustici: gli apparecchi acustici retroauricolari, che il portatore indossa dietro l'orecchio, e gli apparecchi acustici endoauricolari (o intrauricolari), che il portatore indossa dentro l'orecchio. Entrambe queste tipologie comprendono vari sottotipi, che possono essere più o meno indicati ad alcune categorie di pazienti.

Per funzionare al meglio, un apparecchio acustico deve essere regolato in base ai deficit uditivi di chi lo indosserà; la giusta regolazione delle protesi acustiche è, molto spesso, frutto di diversi tentativi.

Orecchio Interno e Coclea: un breve ripasso

L'orecchio interno comprende, sostanzialmente, due strutture cave: la coclea, che è l'organo dell'udito, e il sistema vestibolare (o apparato vestibolare), che è l'organo dell'equilibrio.

Ciascuno di questi organi è collegato al cervello per mezzo di un nervo: la coclea tramite il nervo cocleare, mentre il sistema vestibolare tramite il nervo vestibolare.

All'interno della coclea e del sistema vestibolare circola un fluido, denominato endolinfa. Ricca di potassio, l'endolinfa è fondamentale per la percezione uditiva e per l'equilibrio, in quanto partecipa in modo determinante alla trasmissione dei segnali/impulsi nervosi dall'orecchio interno al cervello.

Morfologicamente simile a una chiocciola, la coclea è di fatto il centro di conversione dei suoni in segnali/impulsi nervosi.

Per il processo di conversione, si avvale di particolari cellule ciliate, disperse nell'endolinfa; tali cellule ciliate prendono il nome di organo del Corti.

Una volta avvenuto il processo di conversione, l'organo del Corti e l'endolinfa interagiscono con il nervo cocleare, il quale a questo punto trasmette i segnali/impulsi nervosi neoformati al cervello, per la loro elaborazione finale.

