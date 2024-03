Sapevi che gli apparecchi acustici allungano la vita?

Sebbene le statistiche dell'OMS siano allarmanti, la buona notizia è che in molti casi – fino al 60% – la perdita dell'udito è prevenibile. Si tratta, quindi, di un invito all'azione. Innanzitutto, è importante essere consapevoli del livello di rumore che ci circonda quotidianamente e parlare con il medico o consultare uno specialista dell'udito non appena si riscontrano del cambiamenti nel proprio modo di sentire: il calo dell'udito potrebbe essere reversibile, soprattutto se diagnosticato il prima possibile. Va osservato infatti che, nella maggior parte dei casi, il calo uditivo è un processo generalmente lento e progressivo : proprio in virtù di quest'evoluzione graduale, per rilevare la presenza dell'ipoacusia sin dall'esordio e porvi rimedio quanto prima, una buona abitudine è quella sottoporsi ogni anno ad un controllo dell'udito , utile a controllare la salute dell'orecchio ed a monitorare l'ipoacusia, come raccomandato anche dell'OMS.

L'ipoacusia, o calo dell'udito, è una diminuzione delle capacità uditive che si manifesta quando non si distinguono bene i suoni o si hanno difficoltà a capire le parole. Il calo dell'udito può presentarsi a tutte le età per cause diverse , che vanno da un fisiologico invecchiamento dell'organo uditivo agli stili di vita errati, dal lavoro in ambienti rumorosi alle patologie che interessano l'orecchio.

Apparecchi acustici: è vero che allungano la vita?

Uno studio pubblicato a gennaio 2024 sulla rivista scientifica The Lancet Healthy Longevity sottolineava come l'uso regolare di apparecchi acustici negli adulti con disturbi uditivi fosse associato ad un rischio di morte prematura ridotto del 24% rispetto a chi non li utilizzava (Choi JS, Adams ME, Crimmins EM, Lin FR, Ailshire JA. Association between hearing aid use and mortality in adults with hearing loss in the USA: a mortality follow-up study of a cross-sectional cohort. Lancet Healthy Longev. 2024;5(1): e66-e75). Precisiamo: ciò non significa che gli apparecchi acustici aumentino di per sé l'aspettativa di vita e la potenziale relazione va approfondita con ulteriore ricerche: lo studio è osservazionale, quindi nonostante abbia evidenziato questa differenza tra l'uso regolare degli apparecchi acustici e un minor rischio di mortalità, non ha dimostrato se esista una diretta causalità.

Detto questo, i risultati suggeriscono che gli apparecchi acustici possono svolgere un ruolo protettivo nella salute delle persone; studi più ampi potrebbero aiutare a comprendere meglio questa correlazione, sempre mantenendo l'obiettivo di promuovere la prevenzione e la cura dell'udito.

Quella menzionata non è la prima ricerca che dimostra quanto seriamente la perdita dell'udito possa avere un impatto negativo sulla vita di chi ne soffre, a partire dalla funzione fisica fino allo svolgimento delle proprie attività quotidiane.

La perdita dell'udito può influenzare, infatti, tutti gli ambiti della salute. Basti pensare, per esempio, l'ipoacusia non trattata è collegata anche alla depressione e all'aumento del rischio di cadute. Gli apparecchi acustici non solo ripristinano l'udibilità dei segnali acustici più significativi, ma offrono diversi benefici per coloro che soffrono di ipoacusia, coinvolgono anche la sfera sociale e psicologica. Questi dispositivi, infatti, portano ad una sensazione generale di maggiore benessere e alla riduzione dello sforzo e dell'affaticamento, soprattutto in termini di capacità di conversazione, il che può aiutare a scongiurare la solitudine e l'isolamento sociale – due fattori di rischio per molte malattie croniche (inclusa la demenza) e morte prematura.

Senza trascurare il fatto che l'utilizzo di apparecchi acustici porta benefici sulla mente e sull'attenzione: mantenere un buon udito significa diminuire le probabilità di soffrire di depressione, attenuare il rischio di declino cognitivo, migliorare l'equilibrio e l'attività fisica o dedicarsi al proprio hobby.

Per tutti questi motivi, se ultimamente sembra di sentire peggio del solito, è meglio non rimandare un test dell'udito.