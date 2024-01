Apnea: cause, sintomi, quando preoccuparsi e cosa fare subito

Talvolta, l'apnea è temporanea e autolimitante , come nel caso, per esempio, del respiro di Cheyne-Stokes o del respiro di Biot . Più comunemente, però, rappresenta un' emergenza medica e richiede l'intervento immediato per evitare gravi conseguenze per il paziente. L'apnea non trattata può portare, infatti, a problemi cardiaci e cerebrali, a causa della mancanza di ossigeno.

L'interruzione del flusso aereo e la pausa respiratoria si può riscontrare come conseguenza di malattie neurologiche ( sclerosi multipla ed alcune ischemie del tronco encefalico ), traumi fisici e respirazione in atmosfera rarefatta Inoltre, l'apnea può essere indotta farmacologicamente (ad esempio, mediante la somministrazione di morfina o di adrenalina ) o meccanicamente (es. strangolamento o soffocamento). Da segnalare sono anche le apnee ostruttive o centrali che si sviluppano durante il sonno .

Apnea è il termine medico usato per descrivere l' interruzione della respirazione spontanea .

Cause Apnea

L'apnea può andare e venire ed essere temporanea. Ciò può verificarsi, ad esempio, nell'apnea ostruttiva notturna.

Apnea prolungata significa che una persona ha smesso di respirare. Se il cuore è ancora attivo, la condizione è nota come arresto respiratorio. Si tratta di un evento pericoloso per la vita che richiede cure mediche immediate e primo soccorso.

L'apnea prolungata senza attività cardiaca in una persona che non risponde è chiamata arresto cardiaco (o cardiopolmonare). Nei neonati e nei bambini la causa più comune di arresto cardiaco è l'arresto respiratorio. Negli adulti, di solito accade il contrario: l'arresto cardiaco porta molto spesso all'arresto respiratorio.

Cosa provoca Apnea?

Durante l'apnea, si verifica sospensione dei movimenti respiratori, associata o meno all'interruzione del flusso di gas tra i polmoni e l'ambiente, a seconda della pervietà delle vie aeree.

I motivi per cui quest'evento si verifica sono diversi. In genere, l'apnea è provocata da uno o più di 6 meccanismi fisiopatologici, ciascuno dei quali riconosce, a sua volta, numerose cause:

Quando l’Apnea è normale?

L'apnea può essere volontaria, ma non può essere sostenuta per più di pochi minuti. Un esempio è l'apnea sfruttata in occasione delle immersioni subacquee senza respiratore.

Lo stato apnoico è una condizione fisiologica durante la vita fetale, in cui il feto viene rifornito di ossigeno attraverso la placenta.