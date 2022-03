Antigene Carcino Embrionario (CEA): Diagnosi Tumore Colon e Pancreas

Generalità L'antigene carcino-embrionario (CEA) è una proteina che può essere prodotta in grandi quantità dalle cellule di molte forme tumorali: colon-retto, tiroide, polmone, mammella, fegato, pancreas, stomaco ed ovaie. Di conseguenza, il CEA viene utilizzato come marcatore per la tipizzazione iniziale del processo neoplastico e per monitorare l'insorgenza di recidive.

La ricerca dell'antigene carcinoembrionario può essere prescritta dal medico anche per escludere la presenza di malattie degli organi addominali, che potrebbero costituire una controindicazione all'assunzione di alcuni farmaci (come, per esempio, gli anticoagulanti).

Il valore dell'antigene carcinoembrionario è più alto in presenza di patologie neoplastiche diffuse. Tuttavia, va tenuto presente che il valore può innalzarsi anche a causa di malattie non tumorali, come epatite, poliposi intestinale, colite, enfisema e polmonite. Inoltre, nei fumatori, questo parametro è, di solito, più elevato rispetto a chi non fuma.

Cos'è L'antigene carcinoembrionario o più semplicemente CEA (acronimo dell'inglese Carcino-Embryonic Antigen) è una glicoproteina con peso molecolare approssimativo di 210.000 daltons. Viene prodotta principalmente dalle cellule fetali del tratto digerente, del fegato e del pancreas, durante i primi due trimestri di gestazione, mentre dopo la nascita è molto ridotta. Si è inoltre visto che l'antigene carcinoembrionario manifesta una diversa specificità molecolare, quindi immunologica, a seconda dei tessuti in cui viene sintetizzato, a causa di variazioni nella componente glucidica della molecola.

Più che di un'unica macromolecola, stiamo quindi parlando di un pool di molecole eterogenee.

Nell'adulto, piccolissime quantità di antigene carcino-embrionario vengono secrete dalle cellule del colon, dal parenchima polmonare e dal tessuto mammario durante la lattazione. Il suo tasso ematico, particolarmente ridotto, aumenta in numerose condizioni morbose, sia neoplastiche che non.

Valori normali L'antigene carcinoembrionario è stato rilevato per la prima volta nel 1965 da Gold e Freedman, durante l'esame di membrane cellulari di cellule neoplastiche in pazienti portatori di adenocarcinoma del colon.

La concentrazione normale plasmatica del CEA varia da 0 a 2,5 - 3 ng/ml.

CEA Basso - Cause L'antigene carcino-embrionario diminuisce in relazione alla risposta al trattamento oncologico.

Tuttavia, è importante ricordare che valori negativi non escludono la presenza di una neoplasia. Per questo motivo, il significato clinico del test va correlato ai rilievi anamnestici, obiettivi, strumentali e di laboratorio.

Come si misura L'antigene carcino-embrionario viene misurato tramite analisi del sangue. Queste sono ripetute più volte nel corso del monitoraggio o del trattamento della malattia. Occasionalmente, il campione su cui ricercare il CEA può essere prelevato in altri fluidi corporei, quali liquido peritoneale, pleurico e cerebrospinale (CSF).

Preparazione Se l'esame del sangue comprende anche altri test, come la valutazione della glicemia o il dosaggio del colesterolo, occorre osservare un digiuno di almeno 8-10 ore prima del prelievo.