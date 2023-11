Farmaci Antiemetici o Anti-vomito: quali sono?

Cosa sono i Farmaci Antiemetici? I farmaci antiemetici - o farmaci anti-vomito nel linguaggio comune - sono medicinali che vengono impiegati nel trattamento del vomito e della nausea di varia origine e natura. In realtà, il vomito non è una vera e propria malattia, ma costituisce un sintomo derivante da una condizione di base, che può essere o meno patologica (irritazione gastrointestinale, cinetosi, scompensi ormonali, emicrania, disturbi del metabolismo, ecc.), o che insorge come effetto collaterale di alcuni tipi di farmaci (come avviene, ad esempio, nel caso della chemioterapia antitumorale). Non occorre sottolineare quanto questo disturbo possa influire negativamente sulla vita del paziente. Appare, quindi, chiaro come il ricorso all'utilizzo di farmaci antiemetici possa essere necessario per dare sollievo ai pazienti; fermo restando che, in qualsiasi caso, la causa primaria che ha scatenato il vomito deve essere individuata e adeguatamente gestita, qualunque essa sia. Shutterstock

Quali sono i Farmaci Anti-vomito? I farmaci anti vomito attualmente disponibili e utilizzati sono molteplici e appartenenti a diverse classi di farmaci. Ciascun antiemetico, pertanto, possiede un proprio meccanismo d'azione con il quale è in grado di esercitare l'azione terapeutica voluta. La scelta di un dato farmaco anti-vomito piuttosto di un altro spetterà al medico, il quale dovrà valutare qual è la causa scatenante e prescrivere il principio attivo più indicato per ciascun paziente, anche in funzione delle sua condizioni e del suo stato di salute generale. Di seguito, pertanto, saranno brevemente descritte le principali classi di farmaci antiemetici impiegate in terapia.

Antagonisti serotoninergici I principi attivi appartenenti a questa classe di farmaci antiemetici espletano la loro azione antagonizzando i recettori serotoninergici di tipo 5-HT 3 , presenti sia a livello centrale nella CTZ sia a livello periferico nel tratto gastrointestinale. Appartengono a questa categoria: L' ondansetron , impiegato nella prevenzione e nel trattamento della nausea e del vomito indotti da chemioterapia o radioterapia e nel trattamento della nausea e del vomito post-operatori;

, impiegato nella prevenzione e nel trattamento della nausea e del vomito indotti da chemioterapia o radioterapia e nel trattamento della nausea e del vomito post-operatori; Il granisetron , utilizzato anch'esso neklka prevenzione e nel trattamento della nausea e del vomito associati a chemioterapia e radioterapia;

, utilizzato anch'esso neklka prevenzione e nel trattamento della nausea e del vomito associati a chemioterapia e radioterapia; Il palonosentron, indicato in pazienti adulti e in età pediatrica per prevenire e trattare nausea e vomito associati a chemioterapia emetogena. Come si può notare, si tratta di farmaci entiemetici utilizzati solo in determinate condizioni. Molti dei medicianli che lo contengono, non a caso, sono indicati per il solo uso ospedaliero.

Antagonisti dei recettori NK1 Gli antagonisti dei recettori della neurochinina 1 (NK₁) vengono utilizzati nella prevenzione della nausea e del vomito indotti dalla chemioterapia emetogena. Appartengono a questa classe principi attivi come l'aprepitant e il fosaprepitant. Non vengono utilizzati da soli, bensì in terapia di associazione insieme ad un corticosteroide e ad un antiemetico antiserotoninergico.

Proclorperazina La proclorperazina è una fenotiazina indicata per la prevenzione e il trattamento della nausea e del vomito di qualsivoglia tipo. Nel dettaglio, per questa tipologia di indicazione terapeutica, la proclorperazina viene utilizzata per via rettale in forma di supposte. La proclorperazina agisce direttamente a livello centrale, nella Chemoreceptor Trigger Zone, dove esercita un'azione di blocco, impedendo alla CTZ stessa di indurre il vomito. Per approfondire: Proclorperazina Contro il Vomito

Antimuscarinici Gli antimuscarinici venivano utilizzati per la prevenzione e il trattamento della nausea e del vomito causati dalla cinetosi (o mal da movimento, che dir si voglia). L'azione anti vomito viene esercitata attraverso l'antagonizzazione dei recettori muscarinici presenti a livello dell'apparato vestibolare e del nucleo del tratto solitario. In passato si utilizzava un noto antimuscarinico - la scopolamina - in forma di cerotti transdermici epr contrastare il vomito indotto dal mal di movimento. Attualemnte, tuttavia, tale farmaco non viene più comemrcializzato nel notro Paese in questa forma e per questa indicaizone terapeutica. Al contrario, la scopolamina per uso orale viene tuttora utilizzata per il trattamento sintomatico delle manifestazioni spastico-dolorose del tratto gastroenterico.

Effetti collaterali Gli effetti indesiderati provocati dai farmaci antiemetici possono variare in funzione della classe cui appartiene il principio attivo scelto, in funzione delle sue caratteristiche e del suo meccanismo d'azione. Inoltre, può esserci una certa variabilità anche fra principi attivi appartenenti alla medesima classe di farmaci. A tutto ciò si aggiunge la sensibilità individuale di ciascuna persona al farmaco impiegato. Ogni paziente, infatti, reagisce in modo soggettivo alla somministrazione del farmaco anti vomito, manifestando effetti indesiderati che possono essere diversi per tipologia ed intensità, oppure non manifestandone affatto. Di seguito, verranno comunque menzionati alcuni degli effetti indesiderati che le diverse tipologie di farmaci antiemetici possono dare. Ricordiamo, tuttavia, che non si tratta di elenchi esaustivi e che, per specifiche informazioni in merito agli effetti collaterali di un dato farmaco anti vomito, è necessario leggere il foglietto illustrativo del medicinale che lo contiene e che si deve assumere. In caso di dubbi, si invita al consulto con il proprio medico. Possibili effetti indesiderati degli antiemetici antidopaminergici Diversi effetti collaterali che possono manifestarsi in seguito all'utilizzo di antiemetici ad azione antagonista dopaminergica derivano dal passaggio di questi stessi farmaci a livello centrale e consistono in: affaticamento, irrequietezza e disturbi del movimento. Il domperidone, tuttavia, non è in grado di attraversare la barriera ematoencefalica, quindi, causa meno effetti indesiderati rispetto agli altri principi attivi della stessa classe. Possibili effetti indesiderati degli antiemetici antiserotoninergici Fra gli effetti indesiderati che possono manifestarsi in seguito al trattamento con antiemetici ad azione antagonista serotoninergica ricordiamo: sonnolenza, astenia, mal di testa e stipsi. Possibili effetti indesiderati degli antiemetici antistaminici Fra i principali effetti indesiderati che possono manifestarsi durante l'uso dei farmaci anti vomito appartenenti alla classe degli antistaminici - come il già citato dimenidirinato - ricordiamo: mal di testa, perdita dell'appetito e sonnolenza. Possibili effetti indesiderati degli antiemetici antagonisti dei recettori NK1 Fra gli effetti indesiderati che possono manifestarsi con l'uso di antiemenici appartenenti alla classe degli antagonisti dei recettori NK1, ricordiamo: mal di testa, stitichezza, problemi digestivi, perdita di appetito, stanchezza. Possibili effetti indesiderati della Proclorperazina Sono diversi gli effetti indesiderati che possono manifestarsi in seguito all'assunzione della proclorperazina. Fra questi ricordiamo: insonnia, irrequietezza, secchezza delle fauci, stipsi, sedazione e sonnolenza (in particolare, questi ultimi due effetti indesiderati sono comuni all'inizio del trattamento e tendono a scomparire riducendo la dose).

Antiemetici di origine naturale In fitoterapia sono diverse le piante che vengono impiegate per la loro potenziale attività antiemetica. Fra queste, la pianta di maggior spicco è sicuramente lo zenzero. Infatti, i gingeroli e gli shogaoli contenuti nel suo rizoma possiedono interessanti proprietà antiemetiche che sembrano utili per prevenire e contrastare nausea e vomito, soprattutto se associati a mal di movimento. NOTA BENE Benché in commercio esistano numerosi integratori a base di zenzero proposti come rimedi contro nausea e vomito, prima di acquistarli - anche se di libera vendita - è opportuno chiedere sempre consiglio al proprio medico curante, al fine di identificare la presenza di eventuali controindicazioni al loro utilizzo o la presenza di condizioni che richiederebbero un uso monitorato (dal medico) di simili prodotti. In questo contesto, infatti, è sempre fondamentale ricordare che "naturale" o "di origine naturale" non sono assolutamente sinonimi di "sicuro e privo di qualsivoglia controindicazione o effetto indesiderato". Da qui, la necessità di richiedere sempre un consulto preventivo al proprio medico.