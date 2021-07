Generalità I farmaci antidiarroici sono medicinali impiegati nel trattamento della diarrea. La diarrea è un disturbo della defecazione caratterizzato dall'emissione rapida e urgente di feci, aventi consistenza semiliquida o acquosa. Shutterstock Più che una vera e propria patologia, la diarrea generalmente costituisce il sintomo di una situazione patologica di base. Pertanto, appare chiaro come in caso di comparsa di questo disturbo sia fondamentale individuarne prontamente la causa primaria, in modo da poter istituire un'adeguata terapia. Tuttavia, la diarrea costituisce un disturbo piuttosto debilitante, che può essere associato a sintomi quali crampi, dolori e gonfiore addominali. Inoltre, la diarrea può causare una significativa perdita di acqua e sali minerali, con conseguente disidratazione. Pertanto, in questi casi, il ricorso a farmaci antidiarroici risulta essere essenziale.

Inibitori della Secrezione Intestinale Alla categoria degli antidiarroici inibitori della secrezione intestinale appartiene l'acetorfano, altrimenti conosciuto come racecadotril. Questo principio attivo viene usato soprattutto per il trattamento della diarrea acuta nei bambini al di sopra dei tre mesi di età. Il racecadotril esercita la propria azione attraverso l'inibizione dell'enzima encefalinasi, ossia dell'enzima deputato alla degradazione delle encefaline (un particolare tipo di oppioidi endogeni). Infatti, le encefaline sono in grado di mediare, diminuendola, l'ipersecrezione di acqua ed elettroliti, attraverso il legame con i recettori oppioidi δ presenti a livello intestinale. I principali effetti indesiderati che possono insorgere in seguito all'uso del racecadotril sono soprattutto reazioni allergiche in individui sensibili che si possono manifestare in forma di angioedema.

Microorganismi Antidiarroici Oltre ai sopracitati farmaci antidiarroici di origine sintetica, esistono anche medicinali molto utili nel trattamento di questo disturbo contenenti, appunto, microorganismi antidiarroici. Più precisamente, questi medicinali contengono spore o microorganismi inattivati e alcuni di questi sono spesso definiti come probiotici. Generalmente, i farmaci contenenti microorganismi antidiarroici sono impiegati per il trattamento della diarrea nei bambini piccoli e nei lattanti, oltre a trovare impiego nella terapia coadiuvante per il ripristino della normale flora batterica intestinale che può essere compromessa, ad esempio, da terapie antibiotiche. Infatti, questi microorganismi - una volta assunti - sono capaci di sopravvivere all'ambiente acido dello stomaco, arrivando così all'intestino, nel quale sono in grado di moltiplicarsi e crescere favorendo, appunto, il riequilibrio della flora batterica. Fra i principali microorganismi antidiarroici attualmente impiegati in terapia, ricordiamo il Bacillus clausii, il Lactobacillus acidophilus e il Saccharomyces boulardii. Generalmente, questo tipo di medicinali è ben tollerato e non provoca effetti collaterali significativi. Ad ogni modo, in alcuni casi potrebbero manifestarsi flatulenza o reazioni allergiche.