Per poter espletare la sua azione terapeutica, la ranitidina deve essere assunta per via orale . Alcuni dei medicinali che la contengono sono classificati come farmaci da banco (OTC) o come SOP (senza obbligo di prescrizione medica), mentre altri necessitano di presentazione di adeguata ricetta medica per poter essere dispensati.

La ranitidina è un antagonista dei recettori H2 dell' istamina largamente impiegata in terapia per contrastare l'ipersecrezione acida dello stomaco .

Revisione AIFA e Ritiro dal Commercio

Revisione dell'Agenzia Italiana del Farmaco e Ritiro dei Medicinali a base di Ranitidina

Fino alla seconda metà del 2019, la ranitidina era, con molta probabilità, il principio attivo della sua classe maggiormente impiegato per trattare disturbi e patologie connessi all'ipersecrezione acida dello stomaco. Tuttavia, in seguito alle disposizioni date dall'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), i medicinali contenenti questo principio attivo sono stati recentemente ritirati dal commercio.

Quest'operazione si è resa necessaria in seguito al ritrovamento di un'impurezza in alcuni lotti di medicinali a base di ranitidina provenienti dall'officina farmaceutica Saraca Laboratories LTD situata in India. L'impurezza ritrovata è la N-nitrosodimetilammina o NDMA, una sostanza ritenuta probabilmente cancerogena per l'uomo e già rinvenuta, fra l'altro, nel 2018 all'interno di medicinali a base di sartani (farmaci antipertensivi) per i quali era stato previsto anche in quel caso il ritiro dal commercio.

Alla luce di quanto scoperto, nella seconda metà del 2019, l'AIFA ha disposto il ritiro dalle farmacie e dalla catena distributiva di tutti i lotti di medicinali contenenti ranitidina prodotta presso il suddetto laboratorio in India. Benché l'impurezza sia stata riscontrata solo in alcuni lotti, l'AIFA ha proceduto al ritiro di tutti i medicinali contenenti ranitidina per poter effettuare ulteriori indagini salvaguardando la salute dei pazienti con il ritiro preventivo di tutti i farmaci contenenti questo antagonista dei recettori H2 dell'istamina.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito Ufficiale dell'Agenzia Italiana del Farmaco.

Nonostante quanto finora detto e l'attuale impossibilità di reperire medicinali a base di ranitidina, di seguito verranno comunque illustrate le principali caratteristiche di questo principio attivo.