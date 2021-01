Ansia: Cos'è, Cause, Sintomi e Disturbi Ansiosi

L'ansia patologica, oltre che come un disturbo a sé stante, può ritrovarsi anche in diverse malattie psichiatriche, quali ad esempio: schizofrenia , depressione e mania , disturbi di personalità, sessuali e dell'adattamento.

A volte, l'ansia patologica è vaga, cioè senza una precisa causa riconoscibile, oppure può riguardare specifici oggetti ed eventi; si riferisce ad un futuro imminente, oppure alla possibilità di eventi più o meno lontani. Può accompagnare altri problemi psicologici e psichiatrici, nonché i conflitti irrisolti della persona che ne è affetta; ha un'intensità tale da provocare una sofferenza insopportabile; determina comportamenti di difesa che limitano l'esistenza, come l' evitamento di situazioni ritenute potenzialmente pericolose o di controllo attraverso la messa in atto di rituali di vario tipo.

L'ansia è invece patologica quando disturba in maniera più o meno notevole il funzionamento psichico, determinando una limitazione delle capacità di adattamento dell'individuo. È caratterizzata da uno stato d'incertezza rispetto al futuro, con la prevalenza di sentimenti spiacevoli .

Spesso descritta come una sensazione di tensione psicofisica, di preoccupazione e di inquietudine che talvolta sconfina nella paura, l'ansia non sempre è sinonimo di malattia. A questo proposito, quindi, è importante stabilire i confini tra ansia normale e ansia patologica .

Il termine ansia deriva dal latino angĕre, che significa stringere, ed è uno stato emotivo, per quanto sgradevole, di comune riscontro in vari momenti e situazioni della vita umana.

Le cause dell'ansia non sono ancora dle tutto chiarite. Tuttavia, si è concordi nell'affermare che vi sia l'implicazione di diversi fattori che concorrono l'uno con l'altro nel dare origine al disturbo. Fra questi ricordiamo:

Sintomi

Come si manifesta l'Ansia?

L'ansia è caratterizzata da sintomi generali, psicologici e legati all'attivazione del sistema nervoso autonomo, cioè quello che non è sotto il controllo della volontà della persona (simpatico e parasimpatico), e che vengono chiamati disturbi neurovegetativi.

I sintomi generali dell'ansia possono essere rappresentati da:

Senso di paura e di pericolo imminente;

Paura di morire;

Paura di perdere il controllo;

Paura di impazzire;

Evitamento;

Tensione interna soggettiva;

Incapacità di rilassarsi;

Apprensione;

Ipervigilanza;

Inquietudine.

I sintomi psicologici dell'ansia, invece, pososno essere:

Preoccupazioni eccessive per questioni secondarie;

Irritabilità ed impazienza;

Difficoltà a concentrarsi e scarsa attenzione;

Depersonalizzazione;

Derealizzazione;

Disturbi della memoria;

Disturbi del sonno.

I sintomi neurovegetativi possono essere rappresentati da:

Ad ogni modo, va precisato che i sintomi che si manifestano in presenza di ansia possono variare da un individuo all'altro, sia in termini di tipologia di sintomi che in termini di intensità con cui insorgono.

