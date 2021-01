Disturbo da Attacchi di Panico (DAP) e Agorafobia

Per poter fare diagnosi certa di attacco di panico occorre che l'attacco sia inaspettato, che, nel mese seguente, il paziente abbia la preoccupazione di un nuovo attacco o delle conseguenze che esso crea (se già avvenuto in precedenza), oppure che esso modifichi il proprio comportamento mediante le strategie di evitamento .

Il disturbo da attacchi di panico tende ad essere una patologia cronica, cioè a non guarire mai completamente. Spesso, possiamo trovarlo associato alla depressione od a dipendenza da sostanze, soprattutto l' alcool , che sembra essere una modalità di "autocura" per combattere l'ansia.

L'attacco di panico è un episodio improvviso, con picco in una decina di minuti, durante il quale il soggetto avverte una sensazione di catastrofe imminente con paura di impazzire, di perdere il controllo o di morire, accompagnata da diversi sintomi neurovegetativi come: dispnea , palpitazioni , dolore o fastidio al petto , sensazione di soffocamento . Ogni attacco dura in media da 20 a 30 minuti.

Agorafobia

Agorafobia: di cosa si tratta?

L'agorafobia rappresenta una condizione in cui l'ansia viene provata nei confronti dei luoghi aperti, compresi gli spazi pubblici ed i mezzi di locomozione, dai quali sarebbe difficile od imbarazzante allontanarsi o nei quali non potrebbe esserci aiuto in caso di sintomi di panico.

Ciò ha come conseguenza i comportamenti di evitamento, cioè il soggetto si tiene lontano da questi luoghi, oppure manifesta un'ansia anticipatoria, ovvero un chiaro rifiuto nel trovarsi in tali situazioni per paura. È quindi comune che tali soggetti tendano a restare chiusi in casa per uscire solo in compagnia (condotta di rassicurazione), cosa da cui derivano inevitabili difficoltà per la loro vita, soprattutto sociale e lavorativa.

Anche l'agorafobia ha un andamento cronico, ed è in genere più invalidante del disturbo di panico, dato che, a differenza di esso, non si verifica episodicamente ma è costante. Va comunque considerato che i due disturbi spesso si associano.

