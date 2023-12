Ansia da Capodanno: cos'è e come si manifesta

Introduzione Il periodo delle Feste può essere particolarmente insidioso se a trascorrere i giorni felici in cui solitamente si sta in famiglia, si è, invece, da soli. Anche nel caso in cui si debba organizzare una serata o un viaggio, subentra lo stress da pianificazione, che può far vivere i giorni precedenti all'ultimo giorno dell'anno, con grande agitazione e frustrazione. Il Capodanno rappresenta l'inizio di un nuovo anno e la fine di un altro. Inevitabile l'appuntamento con bilanci, riflessioni e aspettative. Ciò può scatenare una dinamica "depressiva", soprattutto scaturita dal paragone con gli altri.

Ansia da Capodanno: cos'è? L'ansia da Capodanno si può definire come lo stato depressivo e ansiogeno che corrisponde con i festeggiamenti di fine anno, che, a loro volta, corrispondono al bilancio dell'anno passato e ai buoni propositi per il nuovo anno. Sono proprio quest'ultimi a generare ansia e preoccupazione. Subentra, in tal senso, il timore di non essere all'altezza, di poter portare a termine il compito e di realizzare ciò che ci siamo prefissati. Un atteggiamento negativo che ha che fare con la proiezione del fallimento, piuttosto che vivere il qui e ora

Come si manifesta l'ansia da Capodanno Stadi di ansia

Senso di solitudine

Senso di sopraffazione

Disturbi del sonno

Malinconia

Sbalzi d'umore

Frustrazione

Agitazione