Anosmia (Perdita dell’Olfatto): Non Sentire gli Odori

Anosmia: Cos’è Anosmia: Cosa s’intende per Perdita dell'Olfatto? L'anosmia è un disturbo caratterizzato dalla totale perdita della sensibilità olfattiva. Shutterstock L'incapacità di percepire uno o più odori è un sintomo che si riscontra in diverse condizioni patologiche di origini congenite o acquisite. Di solito, l'anosmia si manifesta in concomitanza di malattie respiratorie e che coinvolgono il tratto nasale, come il comune raffreddore, ma può dipendere anche da malattie più gravi come, per esempio, quelle che coinvolgono il sistema nervoso centrale. L'anosmia può anche essere un segno del normale processo d'invecchiamento. La predita dell'olfatto può essere bilaterale o unilaterale (quest'ultima forma di anosmia spesso dipende da trauma cranico minore). Non sentire gli odori può essere una problematica transitoria correlata, per esempio, alle patologie da raffreddamento (influenza, raffreddore ecc.) oppure all'assunzione di alcuni farmaci. Altre volte, però, la perdita dell'olfatto è persistente. In ogni caso, l'anosmia rende opportuno il consulto del proprio medico o dell'otorinolaringoiatra.

Sintomi e Conseguenze L'anosmia è un sintomo caratterizzato dall'incapacità di sentire gli odori e riguarda non solo l'odore dei cibi, ma anche quelli presenti nell'ambiente in cui si vive. Inoltre, quando la percezione degli odori (senso dell'olfatto) non funziona ne risente anche il senso del gusto: i sapori dei cibi potrebbero risultare tanto diversi dal solito da provocare una mancanza di piacere nel mangiare e, come conseguenza, una perdita di peso eccessiva, malnutrizione e persino depressione. Shutterstock Disturbi associati all’Anosmia Non sentire gli odori può essere rischioso per la salute, poiché alcuni di questi sono utili per identificare dei pericoli. L'anosmia può ostacolare, per esempio, il rilevamento di perdite di gas, la fuoriuscita di una sostanza chimica, il cibo avariato o l'odore di bruciato proveniente da un incendio o da una pentola lasciata sul fuoco. La perdita dell'olfatto può avere una serie di altre conseguenze: Il senso dell'olfatto è strettamente legato alla nostra capacità di cogliere sapori complessi e assaporare e apprezzare il cibo. Le persone con anosmia possono trovare il cibo meno appetitoso ed è possibile si verifichi una perdita di peso .

. L'olfatto gioca un ruolo importante anche nella nostra vita emotiva, collegandoci ai nostri affetti e ai ricordi: la perdita di una memoria olfattiva consolidata e di carattere sentimentale (ad esempio l'odore dell'erba, della soffitta dei nonni, di un libro in particolare, dei propri cari o di se stessi) provoca a sentimenti di tristezza , isolamento e depressione.

, isolamento e depressione. L'anosmia può essere, talvolta, correlata ad una perdita della libido. Uno studio condotto su pazienti affetti da anosmia ha rilevato che durante il test di entrambe le narici non è stata rilevata alcuna anosmia; tuttavia, durante la valutazione di ciascuna narice, individualmente, l'esame hanno dimostrato che, di solito, l'olfatto era influenzato solo in una delle narici, anziché in entrambe. Ciò ha dimostrato che l'anosmia unilaterale non è rara nei pazienti con perdita dell'olfatto.

Diagnosi Se il senso dell'olfatto non torna alla normalità entro poche settimane, è opportuno recarsi dal medico curante per farsi visitare e scoprire la causa del disturbo; se necessario, egli prescriverà un consulto dal medico specialista, l'otorinolaringoiatra, al fine di accertare (diagnosticare) la perdita della capacità di sentire gli odori con il supporto di esami specifici. Essendo le possibili cause numerose, l'interpretazione dell'anosmia non è sempre semplice. Per questo motivo, l'iter diagnostico prevede diverse indagini per valutare se il problema è relativo all'olfatto o se è implicata una disfunzione neurologica o di altra origine. Anosmia: cosa prevede l’Iter Diagnostico? Anamnesi approfondita (il medico rivolge al paziente domande su sintomi associati all'anosmia, farmaci in uso, stato di salute generale, condizioni mediche pregresse o in atto e concomitanti alterazioni del senso del gusto);

Esame obiettivo otorinolaringoiatrico completo di ispezione di naso e gola per verificare eventuali ostruzioni oppure infezioni;

Test dell'olfatto per testare l'intensità a cui un determinato odore viene percepito (soglia olfattiva) e la capacità di riconoscere gli odori (es. sniffin-stick test, UPSIT test). Altre indagini strumentali di olfattometria che possono essere utilizzate per accertare l'anosmia e valutarla in modo oggettivo e quantitativo sono: Rinomanometria;

Elettro-olfattogramma;

Potenziali evocati olfattivi detti ero (dall'inglese evoked response olfactometry). Se le cause dell'anosmia non sono chiare, a seconda del sospetto diagnostico d'approfondire, possono essere indicati: Esami radiologici, TAC o risonanza magnetica della testa (seni paranasali, base cranio) per verificare l'eventuale presenza di lesioni strutturali (massa tumorale, frattura, ascesso ecc.);

Valutazione neurologica;

Visita odontoiatrica.