I derivati amfetaminici sono stati revocati e non sono più commercializzati in Italia, quindi non possono essere più utilizzati e tanto meno prescritti.

Gli antidepressivi NON devono mai essere utilizzati come farmaci anoressizzanti, ma devono essere impiegati solo ed esclusivamente per le indicazioni approvate.

In passato, i farmaci serotoninergici maggiormente utilizzanti per l'attività anoressizzante erano la fenfluramina e la dexfenfluramina , banditi poi nel lontano 1997 per gravi effetti collaterali, come ipertensione polmonare e alterazione delle valvole cardiache. Fluoxetina e sertralina sono invece farmaci ad effetto anoressizzante più contenuto e a breve termine, il cui uso è approvato solo ed esclusivamente per il trattamento di disturbi psichiatrici di vario tipo ( disturbi depressivi , attacchi di panico , disturbi ossessivo-compulsivi, ecc.) e non certo per fini anoressizzanti. Anzi, al contrario, l'effetto anoressizzante è un effetto collaterale .

Tra i farmaci anoressizzanti non troviamo soltanto i derivati amfetaminici, che esercitano la propria azione stimolando il rilascio di catecolamine o attivandone i recettori , ma anche antidepressivi di uso comune. Questi farmaci agiscono bloccando il riassorbimento di noradrenalina , dopamina e serotonina a livello delle sinapsi del sistema nervoso centrale , potenziandone il segnale. Tra tutti, sono soprattutto i cosiddetti farmaci serotoninergici ad essere studiati ed impiegati come anoressizzanti; la serotonina, infatti, è capace non solo di promuovere il buon umore e la tranquillità, ma anche di diminuire l' assunzione di cibo . In riferimento a quest'ultimo punto, si ritiene che la serotonina possa determinare un'insorgenza precoce del segnale di sazietà, possa ridurre l'appetibilità del cibo e la quantità totale di alimenti ingeriti, possa ridurre l'ingestione dei carboidrati e possa aumentare l'ingestione delle proteine senza incidere sull'assunzione dei grassi e sulla frequenza dei pasti.

Topiramato

Il topiramato, un agente antiepilettico autorizzato per il trattamento dell'epilessia e per la profilassi dell'emicrania, è stato oggetto di numerosi studi per valutarne le potenziali proprietà anoressizzanti. In passato, è stato realizzato un farmaco per il trattamento dell'obesità contenente il principio attivo in questione associato a fentermina, la cui autorizzazione all'immissione in commercio è stata prima negata e poi rivalutata dalla FDA degli Stati Uniti (Food and Drug Administration). Difatti, anche per il topiramato sussiste il rischio di effetti collaterali gravi, quali ad esempio effetti a livello psicologico, come disordini affettivi, disordini psicotici e comportamento aggressivo.

In qualsiasi caso, in Italia, il topiramato per dimagrire NON può e non deve essere utilizzato; il suo impiego è riservato solo ed esclusivamente al trattamento dell'epilessia e alla profilassi dell'emicrania.