Anisocitosi: Cos’è? Cause, Sintomi, Diagnosi e Terapia

Cosa s'intende per Anisocitosi?

Anisocitosi è un termine medico con il quale si indica la contemporanea presenza di globuli rossi di varie dimensioni nel circolo ematico, spesso con diverso grado di emoglobinizzazione.

Globuli rossi: forma e dimensioni

I globuli rossi sono cellule del sangue deputate al trasporto dell'ossigeno dai polmoni ai tessuti. Affinché possano svolgere al meglio la propria funzione, gli eritrociti devono avere forma e dimensioni costanti . Normalmente, un globulo rosso appare come un disco biconcavo con nucleo schiacciato e presenta un diametro medio di circa 7-8 micron. In presenza di alcune patologie, però, questi parametri possono variare e gli eritrociti assumono diverse forme e dimensioni.

Nell'ambito delle analisi di laboratorio, il parametro ematochimico più utile per stabilire se i globuli rossi sono normali, troppo grandi oppure troppo piccoli, è il volume corpuscolare medio (MCV).

Sulla base delle dimensioni degli eritrociti è possibile distinguere:

Microcitosi : è caratterizzata da eritrociti microcitici, cioè più piccoli rispetto alla norma;

: è caratterizzata da eritrociti microcitici, cioè più piccoli rispetto alla norma; Macrocitosi: è la condizione opposta alla microcitosi, nella quale gli eritrociti hanno un volume maggiore del normale.

Per la corretta interpretazione clinica, poi, l'MCV va rapportato con gli altri indici eritrocitari.

In presenza di anisocitosi, i globuli rossi di un paziente non sono di uguali dimensioni. Conseguentemente, anche l'emoglobina in essi contenuta può variare. L'anisocitosi si riscontra generalmente in varie forme di anemia, ma si può constatare anche in condizioni patologiche e problematiche di altra origine (es. carenze vitaminiche, gravidanza ecc.).