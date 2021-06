AngioTAC - Angio-TC

I medici fanno uso dell'angioTAC, principalmente, per analizzare nei dettagli la circolazione sanguigna in distretti del corpo, come il collo, gli arti superiori e gli arti inferiori, e in organi, quali l'encefalo, il cuore , i polmoni , il fegato , i reni , l' intestino pelvico (cioè con sede nella pelvi ), la vescica ecc.

Procedura

Per prima cosa, su invito di un membro dello staff medico, il paziente deve:

Rispondere a un questionario relativo alla sua storia clinica,

Indossare un apposito camice al posto dei suoi vestiti e

Togliersi tutti gli eventuali gioielli e altri oggetti in metallo che ha addosso, per i motivi enunciati in precedenza.

Terminate tutte queste operazioni, il paziente è pronto per prendere posto sul lettino scorrevole dell'angioTAC, il quale serve, in un momento successivo, a posizionarlo all'interno del cosiddetto gantry (si veda figura).

Per sdraiarsi correttamente sul lettino, il paziente può contare sull'aiuto di un membro dello staff medico (in genere è lo stesso che, in precedenza, l'ha interrogato sulla storia clinica, gli ha misurato la pressione e la temperatura ecc.); durante la sua collocazione, chi lo aiuta gli ricorda anche come deve "comportarsi" durante l'esame e l'importanza che ha la sua immobilità, nel momento in cui lo strumento è in funzione.

Una volta che il paziente è coricato sul lettino con tutti i confort necessari (cuscini, coperte, tappi per le orecchie ecc.), e pronto a essere introdotto nel gantry, interviene il medico radiologo, il quale, con la collaborazione di un infermiere professionale, effettua l'iniezione del mezzo di contrasto necessario all'angioTAC.

L'iniezione del mezzo di contrasto ha luogo, di norma, in una vena del braccio o della mano; le possibili modalità d'iniezione sono due: tramite la classica siringa o tramite una pompa automatica.

Da dopo la sua iniezione, il mezzo di contrasto impiega qualche minuto a distribuirsi in tutti i vari distretti anatomici del corpo umano.

Trascorso il tempo che serve al mezzo di contrasto per raggiungere i vasi e/o gli organi d'interesse, può finalmente avvenire l'introduzione del paziente nel gantry e la successiva fase, dedicata alla creazione delle immagini tridimensionali.

La creazione delle immagini è molto rumorosa: ciò spiega la fornitura al paziente di tappi per le orecchie o, in alternativa, di un paio di cuffie.

Si ricorda che, mentre lo strumento è in funzione, l'intero staff medico esce dalla stanza in cui risiedono paziente e apparecchiatura, e si trasferisce in una sala adiacente, in cui ci sono la console di comando del gantry e il sistema di registrazione dei dati acquisiti. Tuttavia, il paziente non è realmente solo: risiede, infatti, in una stanza dotata di un altoparlante e una telecamera, attraverso i quali può comunicare con l'esterno in caso di necessità improvvise.

Terminata la raccolta delle immagini necessarie a una valutazione dettagliata dei vasi e/o degli organi d'interesse, il radiologo dichiara conclusa l'angioTAC e dà avvio alle operazioni di estrazione del paziente dal gantry, estrazione di cui si occupa il "solito" membro del personale medico già intervenuto più volte, nelle fasi precedenti.

Alzatosi dal lettino e rivestitosi, il paziente è già pronto per tornare a casa e alle sue attività quotidiane, salvo diversa indicazione del medico radiologo.

Le particolarità dell'angioTAC al cuore Se l'angioTAC ha lo scopo di investigare il flusso sanguigno all'interno delle coronarie del cuore, la sopraccitata procedura comprende anche l'esecuzione di un elettrocardiogramma in tempo reale (cioè durante l'esame diagnostico).

Quali sensazioni prova il paziente durante la procedura?

Durante un'angioTAC, il paziente potrebbe provare un leggero senso di fastidio, nel momento in cui il medico inserisce l'ago della siringa o della pompa automatica, necessario all'iniezione del mezzo di contrasto; inoltre, subito dopo l'iniezione e per massimo un paio di minuti, è molto probabile che avverta uno strano sapore metallico in bocca.

I pazienti con difficoltà a rimanere immobili, potrebbero sentirsi a disagio dopo poco tempo dall'inizio della procedura; tuttavia l'immobilità è una condizione fondamentale per il buon esito dell'esame.

Nota importante sull'immobilità

Durante l'angioTAC, l'invito alla completa immobilità comprende anche il trattenimento del respiro, in quanto anche i minimi movimenti, derivanti dall'atto respiratorio, possono falsare i risultati dell'esame.

Quanto dura l'angioTAC?

Da quando ha inizio la raccolta delle immagini relative al flusso di sangue, l'angioTAC ha una durata molto breve, dell'ordine dei secondi.

In quali occasioni il paziente deve aspettare, prima di tornare a casa?

Qualora l'angioTAC fornisse immagini poco chiare, il paziente è costretto, su decisione del medico radiologo, a posticipare il rientro a casa, per ripetere l'intera procedura.

Come favorire, al termine dell'angioTAC, l'eliminazione del mezzo di contrasto

Per favorire l'eliminazione dall'organismo del mezzo di contrasto, i medici radiologi indicano di bere molta acqua.

Se il paziente si attiene a tale indicazione, elimina il mezzo di contrasto, dal proprio corpo, nel giro di 24 ore.