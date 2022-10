Anemia: sintomi, cause, quando preoccuparsi e trattamento

Anemia, senza specificarne il tipo, è il nome attribuito ad una gamma di disturbi caratterizzati dalla riduzione della massa eritrocitaria e della capacità di trasporto dell'ossigeno. Si può perciò definire l'anemia come una riduzione della capacità di trasporto dell'ossigeno da parte del sangue ai tessuti, visibile come una riduzione al di sotto dei limiti normali della massa dei globuli rossi circolanti. Tale valore non è tuttavia facilmente misurabile; pertanto, l'anemia viene definita come la riduzione al di sotto della norma del volume dei globuli rossi sedimentati – come viene misurato dall'ematocrito – o come una diminuzione della concentrazione ematica di emoglobina . In questo articolo parleremo dei principali tipi di anemia, delle possibili cause, dei livelli di gravità e di come approcciarsi per risolverli. Shutterstock

Anemie: tipi di anemia Le anemie vengono classificate in base alla tipologia di alterazione morfologica degli eritrociti (globuli rossi) e degli indici eritrocitari. Le anemie, se sufficientemente gravi, possono portare ad alcune caratteristiche cliniche ben precise, le quali si rivelano determinanti alla diagnosi differenziale ed ovviamente al riconoscimento della causa primaria. Di seguito i nostri approfondimenti ai principali tipi di anemia: Anemia da carenza di ferro o sideropenica;

Anemia megaloblastica;

Anemia perniciosa;

Anemia falciforme;

Anemia emolitica;

Anemia aplastica.

Quali sono i sintomi di un’anemia? Sintomi e segni clinici dell’anemico Le anemie possono dare segni clinici e sintomi più o meno evidenti, a seconda della gravità. Per lo stesso principio, esiste la possibilità che compaiano complicazioni di vari distretti, come cervello, cuore, fegato e reni. In presenza di un quadro anemico significativo, i pazienti appaiono "oggettivamente" pallidi, non solo a livello della pelle, ma anche delle mucose. Alcuni sintomi spesso associati sono: debolezza motoria, malessere, affaticamento anche mentale, sensazione di freddo, stanchezza visiva, riduzione della temperatura alle estremità. Le unghie possono diventare fragili e perdere la normale convessità, assumendo una forma concava – o a cucchiaio, condizione nota come coilonichia. Come sono gli occhi di un anemico? Che dolori porta la mancanza di ferro? L'anemia può inoltre sbiadire la mucosa interna degli occhi, che diventa color rosa pallido. L'anemia sideropenica può essere responsabile di indolenzimenti alla muscolatura – anche se non è chiaro se ciò possa dipendere secondariamente da modificazioni dell'atteggiamento posturale provocate dalla stanchezza – che aggravano il quadro di debolezza generale. Negli sportivi, questa circostanza è spesso "mischiata" a una ridotta capacità di recuperare e ai DOMS. Questo è forse il tratto "più tipico" del soggetto anemico. Al peggioramento dell'anemia, inoltre, possono comparire altre problematiche assolutamente non trascurabili. La diminuzione del contenuto di ossigeno del sangue circolante provoca aumento della frequenza respiratoria (tachipnea) anche per piccoli sforzi, talvolta fino ad una sorta di dispnea – con ventilazioni evidentemente più profonde del normale, quasi come se insistesse una "difficoltà" respiratoria. L'anossia (mancanza di ossigeno) può causare degenerazione grassa nel fegato (steatosi epatica grassa), ma anche nel cuore e nel rene, caratterizzata da accumulo lipidico all'interno delle cellule in quantità sostanziosa, e da conseguente perdita della loro funzione. Se la degenerazione grassa nel miocardio (tessuto contrattile del cuore) è sufficientemente grave, si può manifestare un'insufficienza cardiaca; questa, associata alla suddetta difficoltà respiratoria, delinea un quadro di elevata gravità cronica. Nella perdita acuta di sangue, come nel caso di un'emorragia importante ed instauratasi in un tempo breve, possono comparire alterazioni renali caratterizzate da oliguria (riduzione della produzione di urina) fino all'anuria (assenza della produzione di urina), dovute al rene non più nutrito da un normale apporto sanguigno (ipoperfuso). L'ipossia del sistema nervoso centrale (SNC) può rendersi evidente con cefalea, diminuzione della vista ed episodi di svenimento.

Diagnosi di anemia L'anemia è diagnosticabile, a seguito di un esame medico dei segni clinici e dei sintomi, previa indagine ematologica. Ciò che si deve evincere è una diminuzione assoluta della massa dei globuli rossi, e quindi una ridotta capacità del sangue di trasportare l'ossigeno. È tuttavia difficile misurare direttamente la massa dei globuli rossi, pertanto vengono spesso usati l'ematocrito (quantità di globuli rossi) e/o l'emoglobina (Hb) come parametri di valutazione indiretta. Sono poi necessari ulteriori test per determinare il tipo di anemia in questione, come ad esempio: Emocromo completo (CBC);

Determinare la dimensione e la forma dei globuli rossi;

Stima della ferritina sierica;

Stima della vitamina B12 sierica;

Esami per rilevare cause rare;

Prelievo di un campione di midollo osseo. Come si vede l'anemia nelle analisi? Nell'adulto sano, l'anemia può quindi venire classificata in base alla gravità in: Lieve : con Hb da 110 grammi/litro a normale;

: con Hb da 110 grammi/litro a normale; Moderata : con Hb da 80 g/l a 110 g/l;

: con Hb da 80 g/l a 110 g/l; Grave: con Hb meno di 80 g/l. Nota: in gravidanza e nei bambini i valori sono differenti. Per capire meglio quali debbano essere i valori normali di emoglobina, puoi continuare la lettura all'articolo dedicato: Valori di emoglobina. Attenzione! Al momento della diagnosi bisogna anche tenere conto il fatto che una ritenzione di liquidi può espandere il volume plasmatico mentre una loro perdita può contrarlo, creando false anomalie dei valori misurati clinicamente.