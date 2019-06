La corretta gestione delle cause responsabili dell'anemia sideroblastica acquisita (es. eliminazione di una tossina o sospensione di un faemaco) può determinare, di solito, la risoluzione del quadro clinico; ciò non è possibile, invece, per le forme congenite, ma la terapia sintomatica e continuativa può migliorare la qualità della vita. In ogni caso, il medico saprà consigliare al paziente i migliori interventi per gestire la condizione.

Anemia sideroblastica ereditaria

L'anemia sideroblastica ereditaria, soprattutto quella derivante da difetto dell'ALA-sintetasi, viene gestita con dosi farmacologiche di vitamina B6 per tutta la vita nei pazienti che rispondono dal punto di vista ematologico e con l'integrazione di acido folico. Questa terapia si rivela utile in circa un terzo dei casi (la risposta alla piridossima è variabile e raramente è completa).

Il trattamento dell'anemia sideroblastica può avvalersi anche di farmaci ferro-chelanti per fronteggiare l'accumulo di ferro. Sempre per prevenire il sovraccarico di questo minerale, può essere effettuata occasionalmente una flebotomia profilattica.

In qualche caso, possono essere necessarie trasfusioni di sangue, che fanno parte dei programmi di trattamento delle forme più gravi.

Per i pazienti affetti dall'anemia sideroblastica ereditaria responsiva alla piridossina e con depositi di ferro mantenuti a bassi livelli, l'aspettativa di vita è normale. La prognosi delle altre forme è variabile.

Anemia sideroblastica acquisita

La gestione dell'anemia sideroblastica prevede:

Il trattamento di qualsiasi patologia sottostante o disordine nutrizionale;

La sospensione dell'esposizione all'agente tossico o a qualunque farmaco potenzialmente dannoso;

Il monitoraggio ematologico e la sorveglianza dei livelli di ferro.

La terapia deve essere associata alla somministrazione di piridossina, eventualmente in combinazione con farmaci chelanti per evitare l'accumulo di ferro. Se non si ottiene un miglioramento, è possibile sia indicato il ricorso alle trasfusioni per sopperire alla carenza di globuli rossi. Quest'opzione si rende necessaria soprattutto se l'anemia è grave (Hb < 8 g/dl) o se il paziente ha una sintomatologia anemica manifesta.

Oltre alle terapie più idonee al proprio caso, l'attività fisica praticata regolarmente e l'attenzione all'alimentazione può migliorare significativamente la qualità della vita delle persone che sono affette da anemia sideroblastica.