Anemia Megaloblastica: Cos’è? Cause, Esami per la Diagnosi e Terapia

Come è formulata la diagnosi di Anemia Megaloblastica?

L'anemia megaloblastica è riscontrata con gli esami del sangue e può essere sospettata per la presenza di una sintomatologia suggestiva. Talvolta, però, il riscontro può avvenire in modo del tutto casuale, in quanto il paziente è asintomatico. In questo caso è opportuno rivolgersi al medico per valutare se l'anemia megaloblastica è transitoria o meno e qual è la causa all'origine del problema.

Dopo aver raccolto le informazioni anamnestiche, per una migliore caratterizzazione dell'anemia megaloblastica, è utile l'esecuzione delle seguenti analisi del sangue:

Eventuali anomalie riscontrate nel corso della definizione di questi parametri possono mettere in allerta il personale di laboratorio circa la presenza di anomalie a carico dei globuli rossi; il campione di sangue potrebbe essere sottoposto ad ulteriori analisi per individuare l'esatto motivo dell'anemia megaloblastica nel paziente. In qualche caso, potrebbe essere necessario l'esame di un campione prelevato dal midollo osseo (biopsia midollare). Una contemporanea sideropenia o la talassemia minor possono mascherare la macrocitosi.