Anagen Effluvium: Cos’è e Quando si Manifesta

Questo fenomeno riconosce varie cause endogene o esogene, ma generalmente dipende da una lesione acuta dei follicoli piliferi , da cui consegue l'improvvisa caduta dei capelli strutturalmente danneggiati. La diagnosi di anagen effluvium può essere confermata attraverso alcuni esami del capello, quali il pull test ed il tricogramma . All'esame obiettivo, si riscontra un diradamento diffuso dei capelli fino alla completa calvizie . I capelli in anagen effluvium sono tipicamente distrofici al microscopio o si rompono a livello del cuoio capelluto.

Il capello in fase anagen è ben ancorato con le sue guaine, quindi può essere asportato solo esercitando una forte trazione; in tal caso, il trauma meccanico sarà accompagnato da dolore.

L'anagen dura in media 2-4 anni nell'uomo e 3-6 anni nella donna; con il trascorrere degli anni, però, questo periodo si riduce e con esso anche la lunghezza massima raggiungibile dai capelli. L'anagen è più breve in alcune aree del cuoio capelluto ed è regolato principalmente da fattori genetici.

Diagnosi

Anagen Effluvium: quando rivolgersi al medico

In presenza di un diradamento di entità significativa o particolarmente protratto nel tempo, il consiglio sempre valido è quello di rivolgersi al proprio medico o al dermatologo di riferimento, in modo da individuare la causa della caduta dei capelli, qualora non fosse già nota (es. chemioterapia).

Come viene diagnosticato l’Anagen Effluvium?

La diagnosi dell'anagen effluvium è generalmente formulata partendo da un'anamnesi accurata, ponendo l'attenzione su eventuali cambiamenti, intervenuti di recente nella propria vita, che possano averla scatenata.

La valutazione medica prevede, inoltre, alcuni esami del cuoio capelluto e del capello, quali il pull test, la dermatoscopia ed il tricogramma: è importante, infatti, esaminare al microscopio i capelli che cadono e confermare che si tratta di capelli in anagen, in quanto un'aumentata caduta di capelli può essere segno di molte patologie, con cause e risposte ai trattamenti molto diverse.

Nell'anagen effluvium, la porzione finale dei capelli che proviene dal cuoio capelluto è ristretta, irregolare o spezzata. Le radici sono lunghe, coperte con le guaine interne ed esterne e sono pigmentate.

Raramente, è necessario eseguire una biopsia del cuoio capelluto per l'esame istologico al microscopio di un piccolo campione di tessuto. Altri test possono essere organizzati per escludere o accertare altre cause di perdita di capelli, tra cui carenza di ferro, malattie della tiroide, lupus sistemico e infezioni (es. sifilide o dermatofitosi).

Pull test

Il pull test permette di valutare se la caduta dei capelli è normale o eccessivamente aumentata. Il test viene effettuato in diverse aree del cuoio capelluto dal dermatologo, che esercita con la mano una leggera trazione; quando si estraggono meno di 6-10 capelli, il risultato del test è considerato nella norma. Per una corretta interpretazione, è necessario che i capelli siano puliti.

Dermatoscopia del cuoio capelluto

La dermatoscopia del cuoio capelluto è un esame non invasivo che prevede l'uso di una videocamera collegata ad un monitor in grado di memorizzare le immagini acquisite. Con questa tecnica si evidenziano le condizioni del cuoio capelluto e la variabilità del diametro del capello, che rappresenta il segno precoce di alopecia. Nel dettaglio, se la dermatoscopia dimostra una variabilità maggiore al 20% è possibile formulare la diagnosi della perdita dei capelli patologica, anche se la capigliatura è in apparenza molto folta.

Tricogramma

Il tricogramma consente, poi, di distinguere con precisione la percentuale di capelli in anagen, cioè in crescita, rispetto a quelli in telogen che stanno per cadere. Per l'analisi, viene strappato un piccolo ciuffo di capelli con un'apposita pinza, per essere osservato al microscopio.