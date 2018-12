Amputazione Chirurgica

L'amputazione chirurgica è un intervento eseguito per controllare il dolore, i traumi irreparabili o un processo patologico severo nell'arto interessato. La maggior parte di quest'interventi è praticata per gestire le complicanze vascolari periferiche, correlate soprattutto al diabete, all'arteriosclerosi e alle cancrene di origine arteriosa (es. morbo di Bürger).

L'amputazione può essere utilizzata anche per prevenire particolari problemi, come, ad esempio, per impedire l'estensione di un tumore maligno particolarmente aggressivo o per limitare danni in presenza di processi necrotizzanti.

L'amputazione chirurgica è un intervento eseguito fin dall'antichità; nel tempo, le tecniche utilizzate per asportare la parte dell'arto affetta da patologia sono andate incontro ad un'evoluzione in senso conservativo, cioè si tende a limitare, per quanto possibile, l'ampiezza dell'amputazione.