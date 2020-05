Generalità

Che cos'è l'Amoxicillina?

L'amoxicillina è un principio attivo appartenente alla famiglia delle penicilline. Si tratta quindi di un farmaco antibiotico utilizzato nel trattamento di infezioni batteriche.

Shutterstock Amoxicillina - Struttura Chimica

Dal punto di vista chimico, l'amoxicillina - come, del resto, tutte le penicilline - appartiene al gruppo degli antibiotici beta-lattamici.

L'amoxicillina è disponibile all'interno di numerosissimi medicinali, sia da sola che in associazione ad acido clavulanico o suoi sali (generalmente, potassio clavulanato).

Generalmente, l'amoxicillina viene somministrata per via orale; difatti, i medicinali che la contengono sono formulati come compresse, capsule, polvere per sospensione orale, sospensione orale pronta all'uso o gocce orali sospensione. Si tratta di medicinali che, normalmente, per essere venduti, necessitano di presentazione di ricetta medica ripetibile; tuttavia, molti di questi sono classificati come farmaci di fascia A, il loro costo può quindi essere rimborsato dal Sistema Sanitario Nazionale (SSN), interamente o parzialmente (in alcuni casi è necessario corrispondere un ticket).

A onor del vero, l'amoxicillina è disponibile anche in medicinali adatti alla somministrazione per via parenterale (polvere per soluzione per infusione), ma il loro impiego è riservato solitamente al solo ambito ospedaliero, o comunque necessitano di ricetta medica non ripetibile limitativa (RNRL - farmaci vendibili al pubblico solo su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti) per poter essere venduti; pertanto, essi non verranno presi in considerazione in questo articolo .

Lo sapevi che… L'amoxicillina viene utilizzata anche in ambito veterinario (esistono specifici medicinali veterinari adatti a diverse vie di somministrazione).

Esempi di Medicinali contenenti Amoxicillina

Abba® (in associazione a potassio clavulanato)

Abioclav® (in associazione a potassio clavulanato)

Acadimox® (in associazione a potassio clavulanato)

Amox®

Amoxina®

Augmentin® (in associazione a potassio clavulanato)

Clavomed® (in associazione a potassio clavulanato)

Clavulin® (in associazione a potassio clavulanato)

Homer® (in associazione a potassio clavulanato)

Oralmox®

Sievert®

Sintopen®

Velamox®

Zimox®