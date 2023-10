Amoxicillina e acido clavulanico costituiscono un' associazione di principi attivi che viene utilizzata per il trattamento di diverse infezioni batteriche . Più nel dettaglio, l'azione antibiotica viene esercitata dall'amoxicillina, mentre - come vedremo nel corso dell'articolo - l'acido clavulanico non è usato per la sua azione antibatterica (blanda e non significativa), ma la sua presenza "aiuta" l'amoxicillina ad espletare l'azione terapeutica desiderata.

Alcuni medicinali a base di amoxicillina e acido clavulanico il cui uso è normalmente riservato all'ambito ospedaliero in quanto somministrati per via parenterale , possono altresì essere utilizzati per il trattamento di:

In alcuni casi, inoltre, il medico potrebbe decidere di prescrivere la somministrazione di medicinali contenenti amoxicillina e acido clavulanico come terapia profilattica prima di interventi chirurgici .

L'associazione amoxicillina e acido clavulanico è indicata per il trattamento di diversi tipi di infezioni batteriche sostenute da batteri che siano sensibili alla stessa amoxicillina . Più nel dettaglio, amoxicillina + acido clavulanico vengono usati per il trattamento di:

Come funzionano?

Amoxicillina e acido clavulanico: il ruolo dell'amoxicillina

L'amoxicillina è un antibiotico beta-lattamico appartenente alla classe delle penicilline. Più precisamente, si tratta di una penicillina semi-sintetica che espleta la sua azione antibiotica attraverso l'inibizione di diversi enzimi coinvolti nella sintesi del peptidoglicano, un componente di vitale importanza per la parete cellulare batterica.

A questo proposito è bene specificare che - essendo l'amoxicillina un antibiotico di tipo beta-lattamico, ossia nella sua struttura chimica è presente l'anello beta-lattamico - essa è soggetta all'azione degli enzimi batterici noti come beta-lattamasi. Questi ultimi sono in grado di degradare l'anello beta-lattamico, inattivando in questo modo l'amoxicillina e annullandone l'azione antibatterica. È proprio a questo punto che entra in gioco l'acido clavulanico.

Amoxicillina e acido clavulanico: il ruolo dell'acido clavulanico

L'acido clavulanico è un composto beta-lattamico, quindi nella sua struttura è presente l'anello beta-lattamico analogamente a quanto avviene per l'amoxicillina. Impiegato da solo non ha un'attività antibatterica degna di nota, quindi non contribuisce a trattare l'infezione; tuttavia, la sua presenza permette di inattivare le beta-lattamasi batteriche, in quanto si lega ad esse in maniera preferenziale rispetto all'amoxicillina, ostacolandone l'azione enzimatica e permettendo in questo modo alla penicillina di cui sopra di esercitare la sua azione antibiotica.

Per via del suo meccanismo d'azione, l'acido clavulanico viene definito come un "inibitore suicida delle beta-lattamasi".