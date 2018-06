Che cos'è l'Amnesia Retrograda?

L'amnesia retrograda è un disturbo della memoria, caratterizzato dall'incapacità parziale o totale di recuperare le informazioni o gli eventi precedenti all'insorgenza di un fatto morboso.

In pratica, il paziente non riesce a ricordare ciò che faceva già parte del patrimonio mnesico (per questo il disturbo è chiamato anche "amnesia di rievocazione") prima del danno cerebrale, ma presenta una completa lucidità per quanto succede in seguito.

L'estensione della lacuna di memoria è variabile e può limitarsi a pochi minuti o dilatarsi ad alcuni decenni della vita. In linea generale, però, i ricordi remoti sono meglio conservati di quelli più recenti.