Cos'è l'amiloidosi? Come si riconosce e come si cura

In questo caso, nel dettaglio, i precursori dell'amiloide (materiale proteico fibrillare) sono catene delle immunoglobuline derivate da plasmacellule monoclonali ; le conseguenze del loro deposito si ripercuotono in modo diffuso, interferendo con la normale struttura e la funzione di molti organi.

Per amiloidosi primaria s'intende una patologia caratterizzata dall'accumulo di aggregati proteici insolubili in diversi tessuti e organi del corpo.

La sintomatologia è variabile: oltre alle manifestazioni generali (affaticamento, edema e perdita di peso ), le spie della presenza dell'amiloidosi primitiva dipendono dall'organo prevalentemente interessato e dalle dimensioni raggiunte dai depositi di amiloide. Per esempio, se questi si depositano nei reni, possono causare insufficienza renale cronica , mentre se si localizzano nel cuore possono compromettere la capacità di fornire il sangue in quantità adeguata a tutto l'organismo.

La diagnosi di amiloidosi primaria può essere molto impegnativa, in quanto i sintomi sono spesso generici e l'accumulo di grandi quantità di amiloide può alterare il normale funzionamento di molti organi. Spesso, il riscontro della malattia è accidentale e tipicamente coincide con esami bioptici eseguiti per altri motivi.

Trattamento

Amiloidosi primaria: qual è la terapia?

La terapia deve essere adattata allo specifico caso di amiloidosi primitiva, tenendo in considerazione le condizioni di base e quelle secondarie alla patologia.

Ad oggi, per la maggior parte delle persone, i protocolli terapeutici per ridurre o controllare i sintomi e le complicazioni della malattia registrano solo un modesto successo. Per le forme di amiloidosi sistemica, il trattamento è prevalentemente di supporto, nonostante alcune terapie siano in fase di sperimentazione per migliorare la qualità della vita dei pazienti che ne sono affetti.

Nello specifico caso dell'amiloidosi primaria, l'approccio è destinato, quindi, alla repressione della sottostante discrasia plasmacellulare, con misure per sostenere e possibilmente conservare la funzione degli organi coinvolti.

Nel caso di amiloidosi primaria l'obiettivo principale consiste nell'eradicare il clone patologico. A tale scopo, può essere presa in considerazione la chemioterapia. Come nelle forme classiche di gammapatie monoclonali, sono somministrati melfalan o ciclofosfamide (agenti chemioterapici utilizzati anche per il trattamento di alcune neoplasie) e desametasone, un corticosteroide usato per i suoi effetti anti-infiammatori. La combinazione di questi farmaci inibiscono le cellule anomale del midollo osseo e, di conseguenza, può portare ad una graduale riduzione della quantità di amiloide nel corpo e prevenire danni d'organo. I ricercatori stanno studiando altri regimi chemioterapici adatti alla gestione dell'amiloidosi. Anche diversi farmaci usati nel trattamento del mieloma multiplo (bortezomib, talidomide e lenalidomide) sono stati testati per valutare la loro efficacia nel trattamento di amiloidosi.

Il trapianto di cellule staminali può rappresentare un'opzione terapeutica, per alcuni casi. Pazienti selezionati possono essere trattati efficacemente con la somministrazione per via endovenosa di melfalan ad alte dosi, a cui segue la trasfusione di cellule staminali periferiche, cioè cellule immature del sangue raccolte in precedenza per sostituire il tessuto osseo malato o danneggiato.

Amiloidosi: si può guarire?

L'amiloidosi primaria, associata o meno al mieloma multiplo, presenta una prognosi sfavorevole e la sopravvivenza è indicativamente di 2-4 anni. Nella maggior parte delle persone che sono affette da entrambe le malattie il decesso si verifica generalmente entro 1-2 anni.

Le cause di morte più frequenti sono rappresentate da quadri di insufficienza cardiaca, renale e respiratoria, emorragie del tratto gastroenterico e infezioni.

Il trapianto di organi (rene, cuore ecc.) può prolungare la sopravvivenza di un limitato numero di pazienti con insufficienza d'organo secondaria all'amiloidosi primaria. Tuttavia, la malattia continua a progredire e anche l'organo trapiantato può accumulare i depositi di amiloide; quest'effetto si può evitare, se possibile, mediante soppressione chemioterapica del midollo osseo.