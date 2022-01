Amici di Letto: Cosa Significa Friends with Benefits e Regole

Queste non sono, infatti, tutte uguali e ciascuna espressione sessuale senza vincoli romantici può essere identificata da un peculiare insieme di aspettative, come decodificate dai ricercatori canadesi Jocelyn Wentland ed Elke Reissing:

Uno studio scientifico, pubblicato su The Canadian Journal of Human Sexuality, identifica cinque diverse ragioni per cui s'intraprendono le relazioni "amici di letto":

Parafrasando, gli amici di letto sono una delle tante espressioni del sesso occasionale , cioè viene a stabilirsi una relazione sessuale, consensuale e non vincolante, che non prevede una componente romantica , tra due persone legate da un rapporto di amicizia .

Amici di letto o amici con benefici , dall'espressione inglese " friends with benefits ", è un termine comunemente usato per riferirsi a rapporti d'amicizia caratterizzati dalla componente sessuale , in cui manca la volontà di far crescere la relazione in un'ottica romantica.

Entrambe le persone coinvolte devono capire cosa l'altro desidera (o non desidera) ottenere dalla relazione. Potrebbe sembrare scontato, ma è importante essere onesti con sé ed essere chiari sulle proprie intenzioni. Se una persona cede all'esperienza solo perché pensa che l'accordo alla fine si trasformerà in qualcosa di più serio, mentre l'altra non ha assolutamente alcuna intenzione che ciò accada, questo potrebbe diventare un problema. Se si desidera qualcosa di più dall'amico di letto, l'approccio passivo va assolutamente evitato , poiché potrebbe essere più dannoso di quanto si possa pensare. A prescindere da ciò, una relazione che non soddisfa più le proprie esigenze va interpretata come il segnale ad interrompere l'amicizia con benefici .

Inoltre, per evitare uno sbilanciamento emotivo , questo confronto non dovrebbe essere mai dato per scontato, specialmente se i sentimenti iniziano a cambiare : è possibile, infatti, che uno dei due partner possa sentirsi più coinvolto (con il rischio di innamorarsi ) oppure inizi a frequentare qualcun altro.

Potrebbe sembrare troppo presto per affrontare in modo esplicito l'argomento o, semplicemente, non si è a proprio agio nel parlarne, ma stabilire in anticipo questi aspetti della relazione aiuterà ad essere consapevoli e concordi quando sarà il momento di separarsi.

Come in tutte le relazioni, la comunicazione aperta e coerente è la chiave per mantenere il buon senso nella situazione "amici di letto". Una storia di questo tipo ha una durata limitata : a differenza della maggior parte delle relazioni tradizionali, gli "amici di letto" sono consapevoli che la situazione dovrà prima o poi terminare.

Pro e Contro

Le relazioni occasionali, come quella tra gli amici con benefici, sono più complesse di quanto la maggior parte delle persone possa pensare. Le ragioni che spingono le persone ad intraprendere questo genere di relazioni sono diverse e, in letteratura scientifica, appare evidente che questo comportamento sia più comune in determinati contesti e periodi della vita delle persone. Molti studi evidenziano, per esempio, come i giovani adulti utilizzino le relazioni casuali per soddisfare bisogni di intimità e piacere sessuale senza dover impegnare energie, tempo e responsabilità in una relazione.

Nel contesto della vita universitaria e dell'inizio di una carriera professionale, questo genere di relazioni possono rappresentare un modo per esplorare vari tipi di attività sessuali, impegnarsi intimamente con gli altri senza le esigenze di una relazione a lungo termine, alleviare lo stress e sviluppare un circolo sociale. Evidente è anche che gli amici di letto possano incorrere in diverse complicazioni, incluse sentimenti non corrisposti, delusione, rimpianti ed errori a causa della relazione, oltre al potenziale rischio di compromettere il rapporto di amicizia. Nella maggior parte dei casi, i giovani adulti che si dichiarano amici con benefici tendono ad evolvere spontaneamente la loro relazione in unioni a lungo termine man mano che raggiungono una maturità emotiva. Altre volte, invece, il legame può essere a breve termine e semplicemente finisce.

Vantaggi: Perché essere Amici di Letto?

Il più grande vantaggio dei friends with benefits è la minore responsabilità: le relazioni monogame tradizionali, caratterizzate da stabilità e fedeltà, possono consumare una quantità significativa di energia emotiva e tra amici di letto ci si sente meno vincolati, quindi più liberi di gestire tempo e desideri. Il rapporto tra amici di letto può offrire un modo divertente e spensierato per godere dei benefici di una relazione, senza investirci un grande impegno e senza aspettarsi che evolva necessariamente qualcos'altro, come accade nei rapporti più tradizionali. Chiaramente, il presupposto fondamentale è che entrambi i partner siano sulla stessa lunghezza d'onda.

La base di partenza è l'amicizia, quindi gli amici di letto condividono già interessi, trascorrono tempo insieme, si fidano reciprocamente l'uno dell'altro ecc. A ciò, va aggiunto l'ingrediente rappresentato dall'interesse sessuale che induce le parti coinvolte ad esplorare l'intimità.

Svantaggi: Perché NON essere Amici di Letto?

Uno dei principali svantaggi è che ogni partner può avere aspettative diverse dalla relazione: si rischia di innamorarsi dell'amico o di perderlo per un'altra persona. Anche se entrambi i partner potrebbero essere d'accordo sulle dinamiche, una persona potrebbe desiderare di più di quanto l'altra sia disposta a dare. Avere una relazione senza stabilità o coerenza può risultare stressante e frustrante, soprattutto se non si è corrisposti.

Le relazioni tra amici con benefici tendono ad essere di breve durata, spesso mancano di una comunicazione significativa, di solito non sono esclusive, includono un'alta percentuale di attività sessuale per tempo trascorso insieme e prevedono il rischio di complicare un'amicizia.

